Tuyển Tiktok Công ty TNHH A-Blue làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH A-Blue
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty TNHH A-Blue

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty TNHH A-Blue

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19, 11th Sunrise K, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường & nhu cầu của khách hàng (Mỹ và Châu Âu, Việt Nam) thông qua internet, báo chí, mạng xã hội (Tiktok, Facebook, Pinterest, Twitter,...), các trang bán hàng nước ngoài (amazon, etsy, ebay,...) và nhiều nguồn khác
Phân tích thị trường đón đầu xu hướng
Chịu trách nhiệm nghiên cứu, lên kế hoạch, phát triển sản phẩm POD, đưa ra ý tưởng thiết kế mới các sản phẩm
Phân tích và chạy chiến dịch quảng cáo
Phối hợp với các bộ phận liên quan (designer, support..) để hoàn thiện sản phẩm và đưa ra ngoài thị trường
Trực tiếp quản lý, đào tạo, hướng dẫn nhân sự trong team
Chịu trách nhiệm với Ban lãnh đạo về công việc của team ( bao gồm khối lượng công việc và chất lượng công việc )
Xây dựng đội ngũ sáng tạo chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả
Báo cáo hiệu quả công việc và đề xuất với ban lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh tốt, ưu tiên sinh viên tốt nghiệp khối Kinh tế, thiết kế, mỹ thuật , Maketing...
Có khả năng lãnh đạo, xây dựng đội nhóm
Có trách nhiệm với công việc
Có KN ít nhất 1 năm vị trí tương đương
Có khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường áp lực cao
Thật thà, ham học hỏi, hoà đồng, năng động và sáng tạo
Có máy tính cá nhân

Tại Công ty TNHH A-Blue Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB ( 8-10tr ) + phụ cấp ( ăn trưa, bhxh ) + thưởng vượt KPI ( không giới hạn )
Lương tháng 13, hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép khác theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty ( du lịch, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ ... )
Môi trường trẻ trung, năng động, chuẩn chất sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH A-Blue

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH A-Blue

Công ty TNHH A-Blue

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Can ho 8A2, chung cu Louis Apartment, Phuong Dong Huong, TP Thanh Hoa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

