Tuyển Tiktok Hãng thời trang Twenty.Five làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Hãng thời trang Twenty.Five
- Hà Nội: Số 2 BT1 KĐT Handiresco Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Chịu trách nhiệm quản lí Kênh Tiktok của thương hiệu; xây dựng và quản lí gian hàng Tiktokshop của thương hiệu.
- Chịu trách nhiệm về Media plan của Kênh; hướng phát triển của Tiktokshop; kết hợp hướng phát triển các sàn Thương mại điện tử của công ty với gian hàng Tiktokshop.
- Xử lí các vấn đề của gian hàng
- Tìm kiếm các livestreamer, KOC; Quản lí hệ thống KOC, livestreamer làm việc kết hợp với gian hàng.
- Xây dựng và vận hành các Tiktokshop mới theo yêu cầu của công ty.
- Cập nhập thông tin chính sách từ kênh bán hàng Tiktok, ngành hàng; báo cáo tình hình thị trường và kết quả kinh doanh cho quản lý và BGĐ.
- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh khác trên Tiktok theo chiến lược phát triển của công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo từ cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử tối thiểu 1 năm.
- Kiến thức và kỹ năng:
+ Am hiểu sâu về Tiktok và nắm vững kiến thức hoặc đã từng trực tiếp vận hành Tiktokshop.
+ Có kiến thức hoặc kinh nghiệm bán lẻ và bán hàng online.
- Yêu cầu khác: Có laptop để làm việc.
Tại Hãng thời trang Twenty.Five Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ được hưởng: • Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty. • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát huy được năng lực bản thân. • Được tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hãng thời trang Twenty.Five
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
