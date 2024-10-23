Tuyển Tiktok Hãng thời trang Twenty.Five làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 BT1 KĐT Handiresco Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm quản lí Kênh Tiktok của thương hiệu; xây dựng và quản lí gian hàng Tiktokshop của thương hiệu.

- Chịu trách nhiệm về Media plan của Kênh; hướng phát triển của Tiktokshop; kết hợp hướng phát triển các sàn Thương mại điện tử của công ty với gian hàng Tiktokshop.

- Xử lí các vấn đề của gian hàng

- Tìm kiếm các livestreamer, KOC; Quản lí hệ thống KOC, livestreamer làm việc kết hợp với gian hàng.

- Xây dựng và vận hành các Tiktokshop mới theo yêu cầu của công ty.

- Cập nhập thông tin chính sách từ kênh bán hàng Tiktok, ngành hàng; báo cáo tình hình thị trường và kết quả kinh doanh cho quản lý và BGĐ.

- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh khác trên Tiktok theo chiến lược phát triển của công ty.

- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo từ cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc những ngành nghề liên quan.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử tối thiểu 1 năm.

- Kiến thức và kỹ năng:

+ Am hiểu sâu về Tiktok và nắm vững kiến thức hoặc đã từng trực tiếp vận hành Tiktokshop.

+ Có kiến thức hoặc kinh nghiệm bán lẻ và bán hàng online.

- Yêu cầu khác: Có laptop để làm việc.

Tại Hãng thời trang Twenty.Five Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: • Giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7. • Nghỉ chiều Thứ 7 – Chủ nhật.

Chế độ được hưởng: • Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty. • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát huy được năng lực bản thân. • Được tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.

Chế độ được hưởng:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hãng thời trang Twenty.Five

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin