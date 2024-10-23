Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 40 - 50 Triệu
- Livestream bán hàng trên nền tảng: TikTok;
- Phối hợp với vận hành live để lên kịch bản và chỉnh sửa kịch bản;
- Trực tiếp Live chính trên kênh;
- Học hỏi, sáng tạo cách Live mới.
- Quay video tiktok cùng Media khi cần.
Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên ở vị trí ứng tuyển, ưu tiên kinh nghiệm ghi hình, quay
video;
- Ngoại hình: Sáng, có gương mặt ưa nhìn;
- Thái độ: Nghiêm túc, có tính kỷ luật, thái độ tích cực đối với công việc;
- Chủ động học hỏi;
- Giao tiếp: Chất giọng khỏe;
- Khả năng giao tiếp tốt, có khả năng nói nhanh, hoặc nói chậm
tùy từng tình huống live;
- Chất giọng dễ nghe, giọng chuẩn;
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13
- Thưởng Tết theo hoạt động kinh doanh của công ty
- Phúc lợi: trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...
- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
