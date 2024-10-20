Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI
- Hà Nội: Số 09, Manor 2str, Sunrise C, The Manor Central, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Quản lý, vận hành sàn Thương Mại Điện Tử
Thu thập thông tin và đánh giá hiệu quả của các hoạt động bán hàng trên sàn
Đề xuất kế hoạch tăng doanh thu
Triển khai lên nội dung và edit 2 Video/ngày 1 kênh Main của Shop và quản lý các bạn CTV của Shop
Đăng sản phẩm lên sàn (Đã được đăng sẵn và tối ưu cơ bản)
Tối ưu sản phẩm: Tối ưu tiêu đề, mô tả sản phẩm
Tham gia các chương trình của sàn Thương Mại Điện Tử
Quảng cáo trên sàn Thương Mại Điện Tử
Tìm kiếm, hợp tác và trao đổi với các AFF, CTV để tăng doanh thu Shop
Quản lý và điều phối KOC, CTV, Live
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về thị trường sách
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt là một lợi thế
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Thái độ tích cực, năng động và sẵn sàng học hỏi
Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng di chuyển khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8.000.000 -15.000.000 (Mức Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm)
Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Được nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
