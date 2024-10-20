Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 09, Manor 2str, Sunrise C, The Manor Central, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý, vận hành sàn Thương Mại Điện Tử Thu thập thông tin và đánh giá hiệu quả của các hoạt động bán hàng trên sàn Đề xuất kế hoạch tăng doanh thu Triển khai lên nội dung và edit 2 Video/ngày 1 kênh Main của Shop và quản lý các bạn CTV của Shop Đăng sản phẩm lên sàn (Đã được đăng sẵn và tối ưu cơ bản) Tối ưu sản phẩm: Tối ưu tiêu đề, mô tả sản phẩm Tham gia các chương trình của sàn Thương Mại Điện Tử Quảng cáo trên sàn Thương Mại Điện Tử Tìm kiếm, hợp tác và trao đổi với các AFF, CTV để tăng doanh thu Shop Quản lý và điều phối KOC, CTV, Live

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan Có kiến thức cơ bản về thị trường sách Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt là một lợi thế Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Thái độ tích cực, năng động và sẵn sàng học hỏi Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint) Có khả năng chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng di chuyển khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 -15.000.000 (Mức Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm) Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Được nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao động Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI

