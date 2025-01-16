Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30, ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

1. MỤC TIÊU:

Đóng góp cùng doanh nghiệp đạt mục tiêu doanh thu trên nền tảng Tiktok bao gồm:

Phụ trách hoạt động quảng cáo bán hàng trên nền tảng TikTok.

Tăng trưởng doanh thu, phát triển đội nhóm và xây dựng quy trình vận hành nhóm TikTok Ads chuyên nghiệp.

2. NHIỆM VỤ CHI TIẾT:

Nghiên cứu & cập nhật: tìm hiểu các xu hướng của nền tảng, cập nhật về thuật toán, chính sách của nền tảng.

Nghiên cứu & cập nhật:

Quản lý ngân sách: Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo việc chi tiêu hiệu quả.

Quản lý ngân sách:

Xây dựng chiến lược marketing: Phát triển và triển khai chiến lược performance marketing dựa trên mục tiêu của công ty.

Xây dựng chiến lược marketing:

Giám sát và đánh giá chiến dịch: Theo dõi và đánh giá hiệu suất của các chiến dịch marketing trên quy mô của team phụ trách nhằm đưa ra phương án cải thiện.

Giám sát và đánh giá chiến dịch:

Đào tạo & xây dựng đội ngũ: Đề xuất tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhằm tối ưu hiệu suất và kết quả công việc.

Đào tạo & xây dựng đội ngũ:

Hợp tác với các bộ phận khác nhằm hỗ trợ đạt mục tiêu chung của công ty.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. NHÂN KHẨU HỌC:

Độ tuổi: Từ 1996 - 2000

Giới tính: Nam/Nữ/LGBT

2. NĂNG LỰC:

Học vấn: Tốt nghiệp các ngành nghề Kinh tế, Marketing: QTKD, Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử,...

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Chạy quảng cáo nền tảng Tiktok và ít nhất 1 năm kinh nghiệm Leader.

Có tư duy tốt về Marketing nói chung.

Có kiến thức về nền tảng Tiktok, chính sách QC trên Tiktok.

Có tư duy tốt về Content, có khả năng đề xuất tuyến content phù hợp.

Có khả năng phân tích số liệu nhằm nhận định, từ đó đề xuất giải pháp tối ưu hiệu quả QC.

Có khả năng nghiên cứu thị trường, cập nhật các xu hướng MKT mới.

Có khả năng quản lý đội nhóm.

3. THÁI ĐỘ: Trách nhiệm, Chủ động, Ham học hỏi, Chịu được áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. LƯƠNG:

Lương cứng từ 13.000.000 VND - 18.000.000 VND/tháng.

13.000.000 VND - 18.000.000 VND/tháng.

Commision cá nhân + Comm team theo doanh thu => Thu nhập tới 40.000.000VND.

40.000.000VND.

Phụ cấp ăn trưa.

2. NGOÀI LƯƠNG:

Cơ hội kết nối với nhiều KOLs lớn trong ngành: Quang Linh, Lôi con, Hằng Du Mục,...

Quỹ đào tạo 3.000.000 VNĐ/năm dành cho nhân sự làm việc 06 tháng trở lên.

Được xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng về thu nhập và vị trí, phù hợp với mong muốn và thế mạnh.

Review lương 2 lần/năm dựa vào năng lực thực tế.

Được học hỏi về Mindset Kinh doanh - Marketing chuyên sâu.

Teambuilding 01 lần/năm. Chế độ nhân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật: tham gia BHXH, 12 ngày phép năm, nghỉ lễ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin