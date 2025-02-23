Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC

Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C01

- L42, Khu A, Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, quay và chỉnh sửa video ngắn phù hợp xu hướng TikTok.
Tham gia làm VJ trong các video quảng bá sản phẩm và chương trình khuyến mãi.
Livestream giới thiệu sản phẩm, giao lưu trực tiếp với người xem để tăng tương tác.
Nghiên cứu xu hướng trên TikTok và áp dụng vào nội dung của thương hiệu.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng sáng tạo nội dung và khả năng biểu diễn trước ống kính.
Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video trên di động như CapCut, VN Video Editor, hoặc Premiere.
CapCut
VN Video Editor
Premiere
Hiểu rõ thuật toán và xu hướng nội dung trên TikTok.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Upto 18TR
Thưởng KPI theo kết quả kinh doanh và hiệu quả chiến dịch.
Làm việc trong môi trường hiện đại, sáng tạo, và có cơ hội mở rộng mối quan hệ với đối tác lớn.
Cơ hội tham gia các sự kiện, workshop và chương trình giải trí tại quán

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C01- L42, Khu A, Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

