Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C01 - L42, Khu A, Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, quay và chỉnh sửa video ngắn phù hợp xu hướng TikTok.

Tham gia làm VJ trong các video quảng bá sản phẩm và chương trình khuyến mãi.

Livestream giới thiệu sản phẩm, giao lưu trực tiếp với người xem để tăng tương tác.

Nghiên cứu xu hướng trên TikTok và áp dụng vào nội dung của thương hiệu.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng sáng tạo nội dung và khả năng biểu diễn trước ống kính.

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video trên di động như CapCut, VN Video Editor, hoặc Premiere.

Hiểu rõ thuật toán và xu hướng nội dung trên TikTok.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Upto 18TR

Thưởng KPI theo kết quả kinh doanh và hiệu quả chiến dịch.

Làm việc trong môi trường hiện đại, sáng tạo, và có cơ hội mở rộng mối quan hệ với đối tác lớn.

Cơ hội tham gia các sự kiện, workshop và chương trình giải trí tại quán

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC

