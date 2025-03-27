Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ XGENIUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung tâm Anh ngữ X Genius, 564 tòa nhà PTP, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược Trade Marketing nhằm thúc đẩy doanh số và tăng cường nhận diện thương hiệu sản phẩm giáo dục.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng trong lĩnh vực giáo dục.

Xây dựng kế hoạch Trade Marketing chi tiết, bao gồm ngân sách, mục tiêu, chiến lược và các hoạt động cụ thể.

Quản lý và phối hợp với các kênh phân phối, đại lý, nhà bán lẻ để triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm.

Thiết kế và thực hiện các chương trình khuyến mãi, quà tặng, sự kiện nhằm thu hút khách hàng và tăng doanh số.

Giám sát và đánh giá hiệu quả của các hoạt động Trade Marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp cải tiến.

Quản lý ngân sách Trade Marketing và đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty như Marketing, Sales, để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của các hoạt động.

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, xu hướng mới và các công cụ Trade Marketing hiện đại.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí Trade Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

Hiểu biết sâu rộng về thị trường giáo dục Việt Nam, các kênh phân phối và đối tượng khách hàng mục tiêu.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và quản lý dự án tốt.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao và đáp ứng tiến độ.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu (như Google Analytics) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ XGENIUS Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường hiện đại, cởi mở và nhiều thách thức lớn

Được đào tạo và truyền nghề từ các mentor nhiều kinh nghiệm, thành công..

Đảm bảo chế độ BHXH, BHYT, lương thưởng đầy đủ theo quy định.

Có cơ hội thăng tiến và thể hiện tài năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ XGENIUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.