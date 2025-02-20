Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Trần Duy Hưng, Trưng Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Triển khai và Quản lý hình ảnh, POSMs và hàng hóa trưng bày tại các điểm

- Đề xuất và triển khai các ý tưởng trưng bày sản phẩm và các vật phẩm tiếp thị (POSMs) nhằm gia tăng hình ảnh và tối đa hiệu quả sử dụng.

-Tiêu chuẩn hóa hình ảnh, hỗ trợ/huấn luyện nhân viên kinh doanh và kiểm soát thực thi hàng hoá trưng bày tại các Showroom/Đại lý.

-Giám sát thi công biển hiệu, quầy kệ, hình ảnh tại Showroom/Đại lý.

Đề xuất, lên kế hoạch và tổ chức/triển khai các sự kiện tiếp thị/xúc tiến bán hàng của Công ty.

Đề xuất, triển khai và tổng kết đánh giá các chương trình khuyến mãi, push sales hàng tháng, và các Chương trình hỗ trợ Đại lý bán hàng.

Thu thập và Quản lý kho tư liệu hình ảnh lắp đặt thực tế từ báo cáo của đội kỹ thuật.

Phối hợp với các nhân sự trong BP Marketing triển khai kế hoạch Marketing theo phân công.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lên kế hoạch, thực hiện về PR, Event, TMĐT, POSMs,Promotion.. ít nhất 3 năm.

Đã từng làm về Digital Marketing là một lợi thế

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan

Có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường;

Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....

Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop hoặc các phần mềm thiết kế khác

Khả năng vi tính & internet tốt

Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử

Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 8h30-17h30 từ T2- hết sáng T7. Nghỉ trưa 1.5 tiếng

Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng hấp dẫn khác hàng tháng, năm.

Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5

Hỗ trợ máy tính, phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc

Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng.

Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.

Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.

Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,...

Môi trường năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển, gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

