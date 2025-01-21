Tuyển Trade Marketing CÔNG TY K.LONG - (TNHH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 ngõ 259 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Phát triển kế hoạch Trade Marketing: Lên ý tưởng và triển khai kế hoạch truyền thông nhãn hiệu, tiếp thị, khuyến mãi thúc đẩy doanh thu tại khu vực, điểm bán được phân công phụ trách.

- Quản lý vật phẩm quảng cáo và dụng cụ hỗ trợ bán hàng: phối hợp cùng bộ phận thiết kế/agency để phát triển và quản lý các vật phẩm quảng cáo, dụng cụ hỗ trợ bán hàng (brochure, leaflet, poster, banner, standee...), đảm bảo các tài liệu quảng cáo phản ánh đúng định vị của sản phẩm. Phối hợp cùng nhân viên kinh doanh khu vực để triển khai trưng bày sản phẩm tại các điểm bán được giao.

- Tổ chức sự kiện truyền thông: Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh để lên kế hoạch và tổ chức sự kiện truyền thông tại điểm bán. Liên hệ, liên kết các tổ chức giáo dục, trường đại học, CLB sinh viên và các đối tác để thực hiện các nhiệm vụ truyền thông khác.

- Quan hệ đối tác và tài trợ: Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng (nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm,...).

- Báo cáo: Báo cáo và đánh giá kết quả các chiến dịch trade marketing đã thực hiện cho quản lý. Giám sát, đánh giá hoạt động trưng bày POSM, chiết khấu thương mại theo đúng tiến độ đề ra

- Công việc khác: Tham gia và đóng góp ý kiến vào quy trình phát triển sản phẩm. Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh nghiên cứu và thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh tại các điểm bán, thị trường được phân công. Phối hợp set up layout store để đảm bảo các mục tiêu trade marketing đề ra.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing/truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan khác. Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trade Marketing.

- Nhạy bén về kinh doanh, kinh tế và thị trường, hiểu được nhu cầu của thị trường.

- Có tư duy sáng tạo và tư duy thẩm mỹ tốt.

- Có khả năng viết/vẽ tay hoặc yêu thích calligraphy/bullet journal là một lợi thế.

- Có khả năng đàm phán, làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm.

- Có kỹ năng triển khai công việc tại các địa bàn địa phương

- Thành thạo kĩ năng với máy tính và các nền tảng mạng xã hội.

Tại CÔNG TY K.LONG - (TNHH) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: 18.000.000đ - 25.000.000đ/tháng.

- Bảo hiểm xã hội, lương tháng 13, thưởng Tết, du lịch.

- Training hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY K.LONG - (TNHH)

