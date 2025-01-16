Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Trade Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện các chiến lược Trade Marketing cho các dự án nhằm tăng cường hình ảnh thương hiệu và nâng cao doanh số bán hàng
Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông và quảng bá sản phẩm tại các điểm bán (showroom, dự án) nhằm thu hút khách hàng
Phối hợp cùng phòng Marketing thương hiệu trong quá trình xây dựng và cập nhật các tài liệu Marketing, bao gồm brochure, tài liệu giới thiệu sản phẩm...
Xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình đã được phê duyệt
Đo lường hiệu quả của các hoạt động trade marketing và điều chỉnh các chiến lược để đáp ứng nhu cầu thị trường
Thực hiện công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận hoặc Người được phân công quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn
- Cử nhân/ tốt nghiệp đại học/ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.
2. Kinh nghiệm
- Trên 3 năm kinh nghiệm marketing trong lĩnh vực bất động sản.
- Đã thực hiện hoàn thành tốt các công việc có nội dung tương đương
3. Kỹ năng cần thiết
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình và giao tiếp
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
4. Tính cách/ Thái độ/ Phẩm chất
- Trung thực, hợp tác và cầu thị
- Tinh thần quyết liệt và bám đuổi mục tiêu
- Có trách nhiệm cao trong công việc
6. Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu văn bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa theo năng lực bản thân;
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe;
Ưu đãi mua căn hộ dự án của Tập đoàn, Ưu đãi khi du lịch nghỉ dưỡng tại Khách sạn/Resort của Tập đoàn
Chú trọng việc tái tạo sức lao động thông qua các hoạt động ngoại khóa, du lịch, các hoạt động văn hóa – thể thao
Du lịch, sinh nhật hàng năm, thăm hỏi khi ốm đau...

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

