Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 tòa V2 Home City, Số 177 đường Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Phối hợp xây dựng kế hoạch Marketing offline theo tháng/quý/năm (Nghiên cứu thị trường và lên kế hoạch về CTXT và ngân sách theo từng giai đoạn)

Xây dựng bộ quy chuẩn và triển khai POSM tại cửa hàng

Tổ chức, triển khai các sự kiện xúc tiến bán hàng, khai trương (Đưa ra ý tưởng, nội dung, triển khai và giám sát các POSM tại cửa hàng)

Phối hợp với VM, SUBT xây dựng tiêu chuẩn mặt tiền, nội thất cho cửa hàng mới

Đảm bảo traffic offline tới cửa hàng

Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí chức danh tương đương (Trade MKT, trưng bày cửa hàng)

Độ tuổi: 25 – 32

Kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)

Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.

Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm.

Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – team building ...

Xét đánh giá định kỳ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều. các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.

Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

