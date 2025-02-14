Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
- Hà Nội: Tầng 1 tòa V2 Home City, Số 177 đường Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Phối hợp xây dựng kế hoạch Marketing offline theo tháng/quý/năm (Nghiên cứu thị trường và lên kế hoạch về CTXT và ngân sách theo từng giai đoạn)
Xây dựng bộ quy chuẩn và triển khai POSM tại cửa hàng
Tổ chức, triển khai các sự kiện xúc tiến bán hàng, khai trương (Đưa ra ý tưởng, nội dung, triển khai và giám sát các POSM tại cửa hàng)
Phối hợp với VM, SUBT xây dựng tiêu chuẩn mặt tiền, nội thất cho cửa hàng mới
Đảm bảo traffic offline tới cửa hàng
Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 25 – 32
Kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, kỹ năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)
Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.
Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm.
Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – team building ...
Xét đánh giá định kỳ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều. các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.
Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
