Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Nghiên cứu và đề xuất với Trưởng phòng xây dựng các chương trình hỗ trợ bán hàng, quy trình triển khai, form mẫu bảng biểu theo dõi.

Tham mưu Trưởng phòng trong việc hoàn thiện các vật phẩm trưng bày tại kênh OTC.

Tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ triển khai các chương trình. - Hướng dẫn triển khai, thông báo tới đội ngũ kinh doanh khu vực phụ trách về nội dung, phương thức triển khai và yêu cầu của các chương trình Trade Marketing tại điểm bán.

Gửi thông báo cho khách hàng về các chương trình sẽ triển khai tại các đại lý - Theo dõi tiến độ, giám sát việc thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng của đội ngũ kinh doanh.

Đánh giá tiến độ thực hiện và hiệu quả thực hiện của đội ngũ kinh doanh - Làm việc cùng các cấp quản lý để đưa ra các biện pháp cải thiện.

Trực tiếp kiểm tra/tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động thực hiện trưng bày POSM tại điểm bán.

Phối hợp cùng quản lý kinh doanh đảm bảo các hoạt động trưng bày POSM tại điểm bán thực hiện đúng yêu cầu và đầy đủ.

Kiếm soát quá trình thực thi thông qua thực tế đi thị trường.

Lập báo cáo tình hình thị trường và các chương trình mà các đối thủ cạnh tranh đang triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng triển khai, báo cáo tổng kết sau mỗi chương trình triển khai, phân tích hiệu quả của chương trình hỗ trợ bán hàng.

Theo phân công của quản lý trực tiếp và theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm chuyên viên hỗ trợ bán hàng trong công ty liên quan dược phẩm (ưu tiên) hoặc hàng tiêu dùng FMCG.

Chủ động trong công việc.

Tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Tuân thủ và hợp tác tốt, trung thực, trách nhiệm trong công việc.

Kiến thức về thị trường ngành thực phẩm như bánh kẹo, rong biển và kiến thức về quản trị kinh doanh và MKT.

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, kỹ năng khai thác thông tin, làm việc nhóm và phối hợp nội bộ, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Tại Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13 - 17 triệu đồng/tháng (tùy theo năng lực)

Được tham gia thường xuyên và định kỳ các khóa đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng và nghiệp vụ trong công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng

Chính sách lương thưởng theo năng lực;

Công việc ổn định, đóng BHXH và các chế độ khác theo Luật lao động;

Thưởng: lễ, tết, lương tháng 13, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn;

