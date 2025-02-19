Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 19, Tòa Nhà Nam Cường, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Nghiên cứu thị trường
Theo dõi xu hướng ngành, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và phản hồi từ khách hàng để không ngừng cải thiện chiến lược trade marketing.
Đóng góp ý tưởng cho phát triển sản phẩm và các sáng kiến marketing dựa trên phân tích thị trường.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan (Bằng Thạc sĩ là một lợi thế).
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3–5 năm trong lĩnh vực Trade Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Văn phòng phẩm, FMCG hoặc các ngành liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 18.000.000 – 25.000.000 đ + Thưởng định kỳ theo kết quả hoạt động kinh doanh.
Được tham gia đào tạo các lớp để hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động: chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm…
Được hưởng các chế độ phúc lợi nội bộ: Kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát triển cá nhân.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng tháng, quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như: team building, du xuân, nghỉ mát…
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện. Thay đổi, phát triển con người bên cạnh phát triển về nghề nghiệp, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Nam Cường Building, KM4.4 Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

