Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GS NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GS NUTRITION
- Hà Nội: KĐT Gamuda, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên ý tưởng, lập kế hoạch, viết kịch bản và triển khai chương trình
Chịu trách nhiệm chuẩn bị và điều phối đạo cụ, nhân lực phục vụ sự kiện
Chịu trách nhiệm đặt ra mục tiêu và tầm nhìn của sự kiện
Kiểm soát, quản lý các POSM của công ty trước, trong và sau sự kiện, đề xuất chuẩn bị các POSM phù hợp
Quản lý ngân sách thanh toán chung các hạng mục mình phụ trách
Báo cáo sau sự kiện và đề xuất cải tiến cho các sự kiện tiếp theo.
Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác do Cán bộ Quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 02 năm trở lên.
Tự tin, có kỹ năng đàm phán, khả năng nói lưu loát, thuyết phục khách hàng và xử lý linh hoạt công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GS NUTRITION Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ (BHYT, BHTN, nghỉ phép, lễ tết...)
Thưởng lễ tết, ngày phép/năm, đào tạo, du lịch, lương tháng 13
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GS NUTRITION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
