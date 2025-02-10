Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GS NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Gamuda, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, lập kế hoạch, viết kịch bản và triển khai chương trình

Chịu trách nhiệm chuẩn bị và điều phối đạo cụ, nhân lực phục vụ sự kiện

Chịu trách nhiệm đặt ra mục tiêu và tầm nhìn của sự kiện

Kiểm soát, quản lý các POSM của công ty trước, trong và sau sự kiện, đề xuất chuẩn bị các POSM phù hợp

Quản lý ngân sách thanh toán chung các hạng mục mình phụ trách

Báo cáo sau sự kiện và đề xuất cải tiến cho các sự kiện tiếp theo.

Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác do Cán bộ Quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành truyền thông, báo chí, marketing...hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Kinh nghiệm 02 năm trở lên.

Tự tin, có kỹ năng đàm phán, khả năng nói lưu loát, thuyết phục khách hàng và xử lý linh hoạt công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GS NUTRITION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-15tr (đàm phán khi phỏng vấn)

Được hưởng đầy đủ các chế độ (BHYT, BHTN, nghỉ phép, lễ tết...)

Thưởng lễ tết, ngày phép/năm, đào tạo, du lịch, lương tháng 13

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GS NUTRITION

