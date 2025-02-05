Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV
- Hà Nội: 30 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Cầu nối thông tin giữa phòng marketing với phòng kinh doanh với khối cửa hàng.
• Hỗ trợ phòng kinh doanh xây dựng và triển khai, hướng dẫn & theo dõi cửa hàng thực hiện các chương trình khuyến mãi, chương trình bán hàng, chương trình triển khai theo đúng thiết kế.
• Lên kế hoạch và triển khai các chương trình bán hàng, khuyến mãi, POSM hỗ trợ thúc đẩy doanh số cửa hàng.
• Quản lý vật phẩm khuyến mại, quà tặng, POSM.
• Theo dõi, báo cáo tình hình, hiệu quả triển khai các chương trình trước ban giám đốc và các phòng ban liên quan.
• Hỗ trợ các yêu cầu từ khối cửa hàng.
• Theo dõi, báo cáo hình ảnh trưng bày hàng hoá, demo tại cửa hàng
• Hỗ trợ các yêu cầu khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận & Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
• Biết lắng nghe, học hỏi , cầu tiến & Tinh thần Can-do.
• Hoà đồng, vui vẻ , giao tiếp tốt.
Tại Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV Thì Được Hưởng Những Gì
