Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

• Cầu nối thông tin giữa phòng marketing với phòng kinh doanh với khối cửa hàng.

• Hỗ trợ phòng kinh doanh xây dựng và triển khai, hướng dẫn & theo dõi cửa hàng thực hiện các chương trình khuyến mãi, chương trình bán hàng, chương trình triển khai theo đúng thiết kế.

• Lên kế hoạch và triển khai các chương trình bán hàng, khuyến mãi, POSM hỗ trợ thúc đẩy doanh số cửa hàng.

• Quản lý vật phẩm khuyến mại, quà tặng, POSM.

• Theo dõi, báo cáo tình hình, hiệu quả triển khai các chương trình trước ban giám đốc và các phòng ban liên quan.

• Hỗ trợ các yêu cầu từ khối cửa hàng.

• Theo dõi, báo cáo hình ảnh trưng bày hàng hoá, demo tại cửa hàng

• Hỗ trợ các yêu cầu khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận & Ban Giám Đốc.