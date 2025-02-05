Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV

Trade Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Cầu nối thông tin giữa phòng marketing với phòng kinh doanh với khối cửa hàng.
• Hỗ trợ phòng kinh doanh xây dựng và triển khai, hướng dẫn & theo dõi cửa hàng thực hiện các chương trình khuyến mãi, chương trình bán hàng, chương trình triển khai theo đúng thiết kế.
• Lên kế hoạch và triển khai các chương trình bán hàng, khuyến mãi, POSM hỗ trợ thúc đẩy doanh số cửa hàng.
• Quản lý vật phẩm khuyến mại, quà tặng, POSM.
• Theo dõi, báo cáo tình hình, hiệu quả triển khai các chương trình trước ban giám đốc và các phòng ban liên quan.
• Hỗ trợ các yêu cầu từ khối cửa hàng.
• Theo dõi, báo cáo hình ảnh trưng bày hàng hoá, demo tại cửa hàng
• Hỗ trợ các yêu cầu khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận & Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam / Nữ 22 đến 28 tuổi
• Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
• Biết lắng nghe, học hỏi , cầu tiến & Tinh thần Can-do.
• Hoà đồng, vui vẻ , giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV

Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-trade-marketing-thu-nhap-10tr-15tr-thang-tai-ha-noi-job297561
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Gỗ BKG
Tuyển Trade Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty CP Gỗ BKG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Trade Marketing Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Tuyển Trade Marketing Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trade Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ CGV Vietnam
Tuyển Trade Marketing CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CJ CGV Vietnam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Gỗ BKG
Tuyển Trade Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty CP Gỗ BKG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Trade Marketing Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Tuyển Trade Marketing Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trade Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ CGV Vietnam
Tuyển Trade Marketing CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CJ CGV Vietnam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SOLECHILD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC SOLECHILD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần NewCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần NewCA
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SOLECHILD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC SOLECHILD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GS NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GS NUTRITION
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Cargo - Partner Logistics Viet Nam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Cargo - Partner Logistics Viet Nam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Ngân Hàng Kookmin - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Kookmin - Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM
300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Isopharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 USD Công Ty TNHH Dược Phẩm Isopharma
20 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Orzaks Ilac ve Kimya San. Tic. A. S. làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Orzaks Ilac ve Kimya San. Tic. A. S.
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD GSM
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Đa Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Đa Lộc
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 80 USD Navigos Search
60 - 80 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,200 USD DKSH Vietnam Co., Ltd.
1,000 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Hãng thời trang Twenty.Five làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Hãng thời trang Twenty.Five
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GS NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GS NUTRITION
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Long Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Long Hưng Holdings
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm