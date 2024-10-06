Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 5, N01

- T4, Phú Mỹ Complex, Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Triển khai và vận hành các dự án phần mềm: ERP, Quản trị Nhân sự...
- Triển khai cài đặt, đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho người dùng.
- Đưa ra các đánh giá, đề xuất, tham mưu cho ban lãnh đạo trong việc lựa chọn các phần mềm, ứng dụng phù hợp theo định hướng, chiến lược của Công ty.
- Là đầu mối làm việc với các nhà cung cấp, các đối tác triển khai các dự án CNTT.
- Phối hợp với nhà cung cấp xử lý các vấn đề sự cố xảy ra của phần mềm trong quá trình sử dụng.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT và các chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
- Có kinh nghiệm triển khai các phần mềm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh (ERP, DMS...)
- Nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Khả năng giao tiếp, trình bày tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Bảo hiểm Bảo việt
- Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.
- Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: T5, N01-T4 Tower, CC Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại Giao Đoàn

