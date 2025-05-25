Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Charmvit Tower 117 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Theo dõi tiền gửi ngân hàng

- Quản lý và kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ thu – chi

- Lập kế hoạch, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác.

- Theo dõi nhập/ xuất kho: Ghi nhận chính xác số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa khi nhập/ xuất kho, dựa trên các chứng từ như Phiếu nhập kho, Hóa đơn, Phiếu giao nhận…

- Cập nhật số liệu & lập báo cáo tồn kho: Cập nhật hàng ngày số liệu tồn kho trên hệ thống quản lý kho, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin. Lập các báo cáo về tình hình tồn kho, như báo cáo tồn kho theo từng loại hàng, báo cáo tồn kho tổng hợp.

- Thực hiện đối chiếu tồn kho với Thủ Kho; Kiểm kê kho định kỳ

- Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách theo yêu cầu của cấp trên.

- Giải trình số liệu theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành tài chính kế toán

- Kinh Nghiệm: 3 năm ở vị trí tương đương.

- Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán

- Biết cách tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán (ưu tiên biết phần mềm kế toán Fast)

- Làm việc tại Văn phòng Hà nội và Nhà máy (Xã Quang Tiến – Hòa Bình). Có xe đưa đón từ Văn Phòng đến Nhà máy

Tại Công ty CP Star Invest Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực chuyên môn (Lương 10tr - 15tr) hoặc cao hơn theo năng lực.

- Xem xét, đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật (lương tháng 13, phúc lợi các ngày nghỉ lễ, tết).

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng Thứ 7 (8h00-12h00, 13h00-17h00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Star Invest Việt Nam

