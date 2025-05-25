Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Quốc tế Luminix làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 - Toà nhà G3 - Khu G, Lô đấu giá, Xã Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Lập kế hoạch hoạt động cụ thể công việc bộ phận marketing. Chuyển hóa các chiến lược của Ban giám đốc thành kế hoạch hành động cụ thể cho từng tháng, quý, năm.

Giám sát hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trả phí (Ads) họat động trên sàn TMĐT phân tích dữ liệu các kênh, tìm ra điểm mạnh điểm yếu và cơ hội cải thiện, thiết lập hệ thống đo lường, tracking hiệu quả các chiến dịch.

Xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu và mục tiêu kinh doanh. Giám sát toàn bộ quy trình sản xuất nội dung, từ ý tưởng đến xuất bản các kênh (Website, Blog, Fanpage...)

Lập kế hoạch sản xuất nội dung media giám sát toàn bộ quy trình sản xuất từ lên ý tưởng, chuẩn bị, quay/chụp, hậu kỳ đến xuất bản. Nghiên cứu xu hướng hình ảnh, video, thiết kế mới nhất trong ngành mỹ phẩm và digital marketing.

Tuyển dụng, đào tạo, phân công nhiệm vụ cho nhân sự bộ phận marketing

Họp đầu tuần kế hoạch triển khai và cập nhật báo cáo kết quả công việc theo tuần

Họp báo cáo kết quả với lãnh đạo doanh nghiệp theo tuần / theo tháng

Nghiên cứu chuyên môn để nâng cao năng lực của bản thân

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn / chuyên môn:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại;

Sử dụng tin học Văn phòng: Word, Excel, powerpoit và các phần mềm tin học khác thành thạo;

2. Kỹ năng:

Có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục và thuyết trình tốt.

Kỹ năng quản lý, giám sát, thúc đẩy nhân viên

Tư duy sáng tạo, kết hợp nhạy bén với xu hướng thị trường và ý tưởng độc đáo với các chương trình của công ty trong từng chiến dịch

Kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt, chủ động.

Khả năng thích nghi, chịu được áp lực cao

4. Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing –PR về ngành hàng tiêu dùng (Ưu tiên ngành mỹ phẩm/hóa mỹ phẩm,...)

5. Phẩm chất cá nhân:

Phẩm chất đạo đức: sáng tạo, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình và năng động, tư duy nhạy bén.

Chủ động trong công việc;

Khéo léo và tế nhị trong giao tiếp, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Phong thái, tác phong làm việc: lịch sự, hòa nhã, vui vẻ.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Luminix Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 25 - 30 triệu/tháng + hoa hồng

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty

Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, thưởng năm...

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

12 ngày phép năm

Du lịch ít nhất 2 lần/năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Luminix

