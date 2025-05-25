Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Vosta Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Vosta Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/06/2025
Công Ty TNHH Vosta Việt Nam

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty TNHH Vosta Việt Nam

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 13BT9, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Đông, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều phối công việc hàng ngày và theo dõi tiến độ các dự án
- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, ghi chép và chuẩn bị tài liệu, báo cáo khi được yêu cầu
- Thay mặt Giám đốc truyền đạt thông tin tới các phòng ban và đối tác khi cần thiết.
- Thực hiện các công việc lên quy trình, tổng hợp báo cáo, dữ liệu phục vụ công tác điều hành.
- Tham gia, hỗ trợ Giám đốc trong các cuộc họp, sự kiện, gặp gỡ đối tác
- Hỗ trợ việc tuyển dụng, phỏng vấn và đào tạo nhân sự cho Công ty
- Giữ bảo mật các thông tin liên quan đến công việc và chiến lược kinh doanh
- Báo cáo công việc và đề xuất cải tiến quy trình cho quản lý cấp trên

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Độ tuổi: 25-45 tuổi
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan
- Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên nam, biết lái xe
- Có khả năng viết báo cáo, tổng hợp thông tin và hỗ trợ ra quyết định
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), biết sử dụng các công cụ quản lý công
việc
- Tinh thần trách nhiệm, trung thực, bảo mật thông tin và sẵn sàng làm việc linh hoạt.

Tại Công Ty TNHH Vosta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập
- Lương cơ bản: 20.000.000 triệu – 30.000.000 triệu (tùy theo năng lực)
• Phúc lợi khác
- Phụ cấp ăn trưa tại nhà hàng
- Thưởng và tăng lương theo hiệu suất công việc, có cơ hội thăng tiến
- Hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty: BHXH, Nghỉ mát, teambulding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vosta Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vosta Việt Nam

Công Ty TNHH Vosta Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Hiến Nạp, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

