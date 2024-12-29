Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TCS làm việc tại Bến Tre thu nhập 10 - 20 Triệu

Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TCS làm việc tại Bến Tre thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TCS
Ngày đăng tuyển: 29/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TCS

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TCS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bến Tre:

- Bến Tre

- Cà Mau

- Vĩnh Long, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Giới thiệu và bán sản phẩm : Giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm công ty đến khách hàng là các bác sĩ, dược sĩ kênh phòng khám, nhà thuốc.
2. Quản lý địa bàn: Phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng. Đánh giá, phân loại và xác định khách hàng mục tiêu, ưu tiên các địa bàn tiềm năng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với những khách hàng trọng điểm. Theo dõi xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh trong địa bàn, báo cáo thông tin thị trường cho quản lý.
3. Phát triển kinh doanh: Phát triển cơ hội kinh doanh mới với các khách hàng hiện tại và tiềm năng, đảm bảo thực hiện tốt các chương trình bán hàng trên địa bàn được giao. Thực hiện ghé thăm khách hàng theo định kì một cách hiệu quả, xử lý phản hồi về sản phẩm một cách nhanh nhất.
4. Lên đơn hàng.
5. Báo cáo công việc vào cuối tuần.
1. Tốt nghiệp Trung cấp /Cao Đẳng/Đại học ngành Y dược, ngành Marketing, các ngành liên quan,,...
2. Dưới 26 tuổi.
3. Kỹ năng giao tiếp tốt.
4. Kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng.
5. Chăm chỉ, nhanh nhẹn, hoà đồng, rung thực, tự tin, chịu khó làm việc và yêu thích công việc trình dược viên.
6. THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ THỨ 2 ĐẾN SÁNG THỨ 7

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quyền lợi
1. Tổng thu nhập hấp dẫn lương cơ bản 7.500.000 + hoa hồng. Tổng thu 10.000.000 - 14.000.000
2. Thưởng tiêu chí, thưởng doanh số bán hàng theo tháng, quý, năm.
3. Được hưởng chính sách công tác phí.
4. Nghỉ phép 12 ngày/năm.
5. Tham gia BHXH, BHYT 100% lương khi ký HĐLĐ chính thức.
6. Thưởng lương tháng 13 + Thưởng chỉ tiêu cuối năm, thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm.
7. Xét thăng tiến, tăng lương 1 lần/năm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TCS Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dược phẩm, Y tế / Chăm sóc sức khỏe
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Vĩnh LongCà MauBến Tre

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TCS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TCS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TCS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 114 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

