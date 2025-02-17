Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11A Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

• Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty tới các bác sĩ, dược sĩ và các cơ sở y tế, phòng khám;

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng Bệnh viện, phòng khám (kênh thầu/ áp thầu);

• Thực hiện các hoạt động bán hàng và tiếp thị sản phẩm theo kế hoạch của công ty;

• Thu thập thông tin thị trường và phản hồi của khách hàng về sản phẩm;

• Quản lý hàng tồn kho và thu hồi công nợ khách hàng phụ trách;

• Quản lý địa bàn và phát triển kinh doanh trên địa bàn khách hàng được giao;

• Báo cáo công việc theo yêu cầu của Cấp trên/ Quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Dược hoặc các ngành liên quan đến y tế;

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt;

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả;

• Chủ động, năng động, ham học hỏi và chịu được áp lực công việc;

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm > 1 năm về lĩnh vực Trình dược viên ETC ở khu vực Hồ Chí Minh, có mối quan hệ với các Bệnh viện/ Trung tâm y tế/ Phòng khám, đã từng làm sản phẩm Đông y là lợi thế;

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) Thì Được Hưởng Những Gì

