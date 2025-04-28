Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tùng Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B - TT8 - 4 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tại các địa bàn được phân công, kênh bệnh viện, phòng khám.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm của công ty cho khách hàng.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.

Bán hàng, theo dõi, báo cáo kết quả bán hàng và các chỉ tiêu khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo, triển lãm và các sự kiện liên quan đến sản phẩm và thị trường.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Y, Dược, kinh tế.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại địa bàn ứng tuyển, có mối quan hệ tốt với bệnh viện, bác sĩ, dược sĩ trong khu vực phụ trách.

Yêu thích công việc và mong muốn thu nhập cao, phát triển nghề nghiệp.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tùng Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm tuỳ vị trí, năng lực, sẽ tăng theo thành tích.

Thưởng theo kết quả bán hàng và không giới hạn.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của nhà nước và công ty.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tùng Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin