Tuyển Trình dược viên Công Ty Phân Phối Mỹ Phẩm Minthacare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Nhiệm vụ chính:

• Bạn sẽ đại diện cho các sản phẩm thẩm mỹ cho kênh y tế: bệnh viện, phòng khám, bác sĩ.

• Tham quan và phát triển doanh số của các nhãn hàng thẩm mỹ.

• Theo dõi và thực hiện chiến dịch Marketing của chúng tôi bằng cách sử dụng các công cụ và tài liệu do bộ phận MKT (sản phẩm, bài phát biểu, chương trình khuyến mãi, sự kiện, phân loại, trưng bày).

• Phát triển mối quan hệ với các bệnh viện và bác sĩ, phòng khám.

• Phát triển danh mục khách hàng của bạn.

II. Công việc:

1. Sales :

• Quảng cáo và bán sản phẩm thẩm mỹ cho các văn phòng bác sĩ trong một khu vực địa lý hoặc lãnh thổ xác định hàng ngày.

• Lập kế hoạch để Đạt và/hoặc vượt các mục tiêu và mục tiêu bán hàng hàng tuần, hàng tháng và hàng quý.

• Tăng doanh số bán hàng tháng/năm qua năm.

• Quản lý lãnh thổ và các nhiệm vụ hành chính cá nhân như thông tin tài khoản, nhập đơn đặt hàng, báo cáo bán hàng, hiệu suất lãnh thổ và danh sách mục tiêu.

• Dự báo doanh số bán hàng, phát triển các chiến lược/mô hình bán hàng "vượt trội" và đánh giá hiệu quả của chúng.

2. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng:

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ kinh doanh tốt với khách hàng.

• Phát triển và duy trì dịch vụ khách hàng ở mức độ cao với mọi tài khoản.

• Duy trì và mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng trong khu vực được giao.

• Nghiên cứu tài khoản và tạo hoặc theo dõi. Từ đó, Đánh giá các kỹ năng, nhu cầu của khách hàng và xây dựng các mối quan hệ hiệu quả lâu dài.

• Tổ chức hội nghị, sự kiện nhóm, Thuyết trình trước bác sĩ, nhân viên thực hành và y tá trong khoa phẫu thuật bác sĩ đa khoa, bác sĩ bệnh viện và dược sĩ.

• Phát hàng mẫu, thông tin cho khách hàng.

3. Đào tạo:

• Luôn cập nhật dữ liệu lâm sàng mới nhất do công ty cung cấp.

• Tham gia các khóa đào tạo và kiểm tra của công ty.

4. Thông tin thị trường:

• Thu thập đầy đủ thông tin từ khách hàng: thói quen sử dụng sản phẩm, cách vận hành, yêu cầu.

• Giữ hồ sơ chi tiết của tất cả các địa chỉ liên lạc.

• Nghiên cứu thuốc của đối thủ cạnh tranh và hoạt động thị trường tương ứng của họ.

5. Marketing:

• Theo dõi và hỗ trợ team Marketing trong các sự kiện và chiến dịch marketing do công ty chuẩn bị.

• Giới thiệu đến khách hàng và thực hiện các chiến dịch marketing.

• Sử dụng các công cụ do công ty cung cấp để phát triển hình ảnh thương hiệu.

• Đàm phán và triển khai các sự kiện, hoạt động với khách hàng (thảo luận nhóm,...).

6. Báo cáo:

• Báo cáo hoạt động và thu thập thông tin.

• Báo cáo các thông tin cần thiết từ thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan Y Dược

Ngoại ngữ: trình độ A hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên.

Tin học: trình độ A hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên.

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị tríSales trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, bán hàng, quản lý nhóm, lập kế hoạch, quản lý thời gian.

Linh hoạt, chịu khó, chịu áp lực công việc, có kiến thức sâu về kênh Y tế.

Tại Công Ty Phân Phối Mỹ Phẩm Minthacare Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân

SHUI đầy đủ Lương cơ bản

Lương tháng 13

Thưởng Quý (tùy theo mức độ đạt KPI)

Mã giảm giá cho nhân viên

Team building, company trip,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phân Phối Mỹ Phẩm Minthacare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin