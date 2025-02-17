Tuyển Trình dược viên DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

DKSH Vietnam Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
DKSH Vietnam Co., Ltd.

Trình dược viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại DKSH Vietnam Co., Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16, Tòa nhà Peakview Tower, 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

01 ETC phụ trách thầu các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên (based Hòa Bình)
01 ETC phụ trách thầu các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ (based Vĩnh Phúc)
01 ETC phụ trách thầu các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (based NGhệ An)
02 ETC phụ trách Hà Nội (base Hà Nội)
Lập kế hoạch viếng thăm, chăm sóc và xử lí các vấn đề phát sinh cho khách hàng phụ trách (bệnh viện, phòng khám, TTYT...)
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.
Ghi nhận các đánh giá, nhận xét và góp ý của khách hàng và báo cáo về công ty.
Hỗ trợ bộ phận marketing tiến hành các hoạt động quảng bá thương hiệu, chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng tại điểm bán.
Lập các báo cáo sales hàng tháng và chịu trách nhiệm trên doanh số bán hàng của địa bàn được giao.
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

01 ETC phụ trách thầu các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên (based Hòa Bình)
01 ETC phụ trách thầu các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ (based Vĩnh Phúc)
01 ETC phụ trách thầu các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (based NGhệ An)

Tại DKSH Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Hưởng lương và thưởng doanh số theo tháng hoặc quý … Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương. Hưởng chế độ BHXH từ ngày đầu tiên đi làm (bao gồm thời gian thử việc). Hưởng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn theo chế độ riêng của công ty. Được tham gia

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DKSH Vietnam Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

DKSH Vietnam Co., Ltd.

DKSH Vietnam Co., Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 5th Floor, Viettel Complex Tower, 285 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

