Tuyển Trình dược viên DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16, Tòa nhà Peakview Tower, 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa

Mô Tả Công Việc Trình dược viên

01 ETC phụ trách thầu các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên (based Hòa Bình)

01 ETC phụ trách thầu các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ (based Vĩnh Phúc)

01 ETC phụ trách thầu các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (based NGhệ An)

02 ETC phụ trách Hà Nội (base Hà Nội)

Lập kế hoạch viếng thăm, chăm sóc và xử lí các vấn đề phát sinh cho khách hàng phụ trách (bệnh viện, phòng khám, TTYT...)

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.

Ghi nhận các đánh giá, nhận xét và góp ý của khách hàng và báo cáo về công ty.

Hỗ trợ bộ phận marketing tiến hành các hoạt động quảng bá thương hiệu, chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng tại điểm bán.

Lập các báo cáo sales hàng tháng và chịu trách nhiệm trên doanh số bán hàng của địa bàn được giao.

Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Thưởng

Hưởng lương và thưởng doanh số theo tháng hoặc quý … Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương. Hưởng chế độ BHXH từ ngày đầu tiên đi làm (bao gồm thời gian thử việc). Hưởng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn theo chế độ riêng của công ty. Được tham gia

Cách Thức Ứng Tuyển

