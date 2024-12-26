Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm dược phẩm cho các nhà thuốc, cửa hàng bán lẻ thuốc và các kênh phân phối khác.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, bao gồm các nhà thuốc, dược sĩ và người tiêu dùng.

Thực hiện các hoạt động marketing và khuyến mãi tại điểm bán để thúc đẩy doanh số.

Theo dõi và báo cáo tình hình bán hàng, phản hồi của khách hàng về sản phẩm.

Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm và cập nhật kiến thức chuyên môn.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược hoặc các ngành liên quan đến y tế.

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Chăm chỉ, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng bán hàng.

Cơ hội thăng tiến trong ngành dược phẩm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

