Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Phối hợp cùng giáo viên thực hiện giảng dạy tiếng Anh theo giáo trình đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng giảng dạy và đạt hiệu quả cao.

Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học viên tham gia tích cực vào các hoạt động học tập.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra phản hồi kịp thời và hiệu quả.

Tham gia các hoạt động chuyên môn của trường/trung tâm, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình giảng dạy.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL, TOEIC) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh là một lợi thế, tuy nhiên người chưa có kinh nghiệm vẫn được xem xét nếu có đam mê và năng khiếu sư phạm.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, dễ nghe.

Nhiệt tình, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

Yêu thích trẻ em và có lòng yêu nghề giảng dạy.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

