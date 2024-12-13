Tuyển Trợ lý giám đốc Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Mộc Tâm An làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 300 Đồng Khởi, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc

1. Hỗ trợ công việc quản lý:

Hỗ trợ quản lý trong việc giám sát hoạt động hàng ngày của spa.

Theo dõi lịch làm việc và nhắc nhở nhân viên về các công việc cần hoàn thành.

2. Hỗ trợ dịch vụ khách hàng:

Tiếp nhận, tư vấn dịch vụ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đảm bảo trải nghiệm của khách hàng luôn được chu đáo và hài lòng.

3. Hỗ trợ quản lý tài chính:

Ghi nhận, kiểm tra và tổng hợp các khoản thu/chi hàng ngày.

Đảm bảo chính xác trong việc lưu trữ và báo cáo tài chính cho quản lý.

4. Quản lý hàng hóa và cơ sở vật chất:

Theo dõi hàng tồn kho, hỗ trợ nhập hàng khi cần thiết.

Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và ngăn nắp.

5. Hỗ trợ tổ chức sự kiện:

Phối hợp cùng quản lý trong việc tổ chức các chương trình khuyến mãi và sự kiện tại spa.

Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu, vật dụng cần thiết cho các buổi họp hoặc đào tạo.

6. Báo cáo và đề xuất:

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Đề xuất các ý tưởng hoặc cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, tỉ mỉ và có khả năng quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và làm việc nhóm tốt.

Có kiến thức cơ bản về ngành spa hoặc tư vấn làm đẹp là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng và biết sử dụng các công cụ quản lý là điểm cộng.

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

