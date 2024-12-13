Tuyển Trợ lý giám đốc Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Mộc Tâm An làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Mộc Tâm An làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 20 Triệu

Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Mộc Tâm An
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Mộc Tâm An

Trợ lý giám đốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Mộc Tâm An

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 300 Đồng Khởi, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

1. Hỗ trợ công việc quản lý:
Hỗ trợ quản lý trong việc giám sát hoạt động hàng ngày của spa.
Theo dõi lịch làm việc và nhắc nhở nhân viên về các công việc cần hoàn thành.
2. Hỗ trợ dịch vụ khách hàng:
Tiếp nhận, tư vấn dịch vụ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Đảm bảo trải nghiệm của khách hàng luôn được chu đáo và hài lòng.
3. Hỗ trợ quản lý tài chính:
Ghi nhận, kiểm tra và tổng hợp các khoản thu/chi hàng ngày.
Đảm bảo chính xác trong việc lưu trữ và báo cáo tài chính cho quản lý.
4. Quản lý hàng hóa và cơ sở vật chất:
Theo dõi hàng tồn kho, hỗ trợ nhập hàng khi cần thiết.
Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và ngăn nắp.
5. Hỗ trợ tổ chức sự kiện:
Phối hợp cùng quản lý trong việc tổ chức các chương trình khuyến mãi và sự kiện tại spa.
Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu, vật dụng cần thiết cho các buổi họp hoặc đào tạo.
6. Báo cáo và đề xuất:
Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.
Đề xuất các ý tưởng hoặc cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, tỉ mỉ và có khả năng quản lý thời gian tốt.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và làm việc nhóm tốt.
Có kiến thức cơ bản về ngành spa hoặc tư vấn làm đẹp là một lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng và biết sử dụng các công cụ quản lý là điểm cộng.

Tại Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Mộc Tâm An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Mộc Tâm An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Mộc Tâm An

Hộ Kinh Doanh Thẩm Mỹ Mộc Tâm An

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 300 Đồng Khởi, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

