Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đưa ra đánh giá về tình hình, hiệu quả hoạt động của các dự án và của toàn công ty.

- Tham mưu cho Giám Đốc các quyết định đầu tư.

- Theo dõi các khoản thanh toán lớn trong công ty, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ : Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương.

- Có kinh nghiệm làm trợ lý tài chính, kế toán hoặc các vị trí khác tương đương ít nhất 12 tháng

- Độ tuổi 28 trở lên

- Nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn và giao tiếp tốt

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt.

- Có thể tham gia đi công tác

- Có khả năng tổ chức và sắp xếp tốt

- Có am hiểu về tài chính doanh nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10.000.000đ – 15.000.000đ (thỏa thuận theo năng lực)

- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin