Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Hỗ trợ trực tiếp công việc hàng ngày của sếp (lịch làm việc, họp hành, di chuyển…)
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu
Ghi chép, tổng hợp, báo cáo công việc định kỳ
Là cầu nối giữa sếp với các phòng ban/đối tác khi cần thiết
Hỗ trợ sếp trong một số công việc cá nhân khi được phân công
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo trực tiếp từ sếp
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, tuổi từ 22–30
Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Email…
Biết lái xe ô tô là lợi thế lớn (ưu tiên có bằng B2 trở lên)
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, chuyên nghiệp
Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 – 15 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Làm việc trực tiếp với sếp – học hỏi nhanh và thực tế
Cơ hội thăng tiến nếu làm tốt
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đóng BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
