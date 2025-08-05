Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ trực tiếp công việc hàng ngày của sếp (lịch làm việc, họp hành, di chuyển…)

Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu

Ghi chép, tổng hợp, báo cáo công việc định kỳ

Là cầu nối giữa sếp với các phòng ban/đối tác khi cần thiết

Hỗ trợ sếp trong một số công việc cá nhân khi được phân công

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo trực tiếp từ sếp

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, tuổi từ 22–30

Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Email…

Biết lái xe ô tô là lợi thế lớn (ưu tiên có bằng B2 trở lên)

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, chuyên nghiệp

Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 – 15 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Làm việc trực tiếp với sếp – học hỏi nhanh và thực tế

Cơ hội thăng tiến nếu làm tốt

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được đóng BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.