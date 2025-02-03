Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 100 Triệu

Mức lương 10 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng 8 - 10 triệu + Thưởng KPI + Thưởng doanh số - Cơ hội đào tạo chuyên sâu. - Du lịch, nghỉ mát hàng năm. - Môi trường làm việc ổn định,, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 100 Triệu

- Quản lý dữ liệu khách hàng, cập nhật thông tin hợp đồng, danh sách khách hàng vào phần mềm, hỗ trợ ký kết hợp đồng mua bán giữa CĐT và khách hàng.

- Cập nhật tình trạng sản phẩm, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm;

- Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng mua bán, gửi thông tin khách hàng đến chủ đầu tư, giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng (nếu có).

- Hỗ trợ sale chăm sóc khách hàng đang thực hiện hợp đồng, theo dõi sát sao các chương trình khuyến mãi, tặng quà, các ưu đãi, hỗ trợ khách.

- Tham gia các event mở bán, đặt chỗ, ... của các dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc dự án

Với Mức Lương 10 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

-Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về kinh tế: Bất động sản, Quản trị kinh doanh, thương mại, ngân hàng, marketing, ngoại ngữ, tài chính...

- Có kinh nghiệm tiếp thị, bán hàng dịch vụ là một lợi thế.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Nhanh nhẹn, thân thiện, nhiệt tình, giao tiếp tốt

-Ham học hỏi

-Ngoại hình khá

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 100 triệu VND

Lương cứng: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

