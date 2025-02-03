Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Mức lương
10 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cứng 8

- 10 triệu + Thưởng KPI + Thưởng doanh số

- Cơ hội đào tạo chuyên sâu.

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Môi trường làm việc ổn định,, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 100 Triệu

- Quản lý dữ liệu khách hàng, cập nhật thông tin hợp đồng, danh sách khách hàng vào phần mềm, hỗ trợ ký kết hợp đồng mua bán giữa CĐT và khách hàng.
- Cập nhật tình trạng sản phẩm, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm;
- Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng mua bán, gửi thông tin khách hàng đến chủ đầu tư, giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng (nếu có).
- Hỗ trợ sale chăm sóc khách hàng đang thực hiện hợp đồng, theo dõi sát sao các chương trình khuyến mãi, tặng quà, các ưu đãi, hỗ trợ khách.
- Tham gia các event mở bán, đặt chỗ, ... của các dự án.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc dự án

Với Mức Lương 10 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
-Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về kinh tế: Bất động sản, Quản trị kinh doanh, thương mại, ngân hàng, marketing, ngoại ngữ, tài chính...
- Có kinh nghiệm tiếp thị, bán hàng dịch vụ là một lợi thế.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Nhanh nhẹn, thân thiện, nhiệt tình, giao tiếp tốt
-Ham học hỏi
-Ngoại hình khá

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 100 triệu VND
Lương cứng: 6 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Sarimi A1,74 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

