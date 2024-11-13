Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 96 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Báo cáo phân tích ngành, công ty, quản lý danh mục đầu tư.

• Thu thập dữ liệu, nghiên cứu, phân tích ngành, hoạt động kinh doanh, tài chính và nhận định cơ hội đầu tư các định chế tài chính niêm yết và chưa niêm yết.

• Thực hiện báo cáo và thuyết trình giới thiệu cơ hội đầu tư cho bộ phận kinh doanh và khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp hoặc chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm là một lợi thế.

- Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các chế độ BHXH, lương tháng 13 theo thâm niên.

- Lương thưởng theo năng lực + thưởng KPI.

- Đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, chế độ phúc lợi theo Quy chế nội bộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

