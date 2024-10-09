Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 59 ngõ 5 Láng Hạ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc

- Làm các giấy tờ phòng KD bao gồm: Báo Giá, BBSX, BBBG, Hợp đồng, Hồ sơ thanh toán....

- Tổng hợp tất cả các thông tin của KD và Kỹ Thuật đã chốt với khách hàng để làm hồ sơ, giấy tờ.

- Chuẩn bị bộ salekit để KD đi gặp KH bao gồm: Bảng vải, Thiết kế sơ bộ, Mẫu chào, Báo giá...

- Quản lý mượn mẫu và Quyển vải.

- Thu hồi biên bản bàn giao của khách hàng để làm hồ sơ thanh toán

- Yêu cầu bổ sung đầy đủ thông tin thiếu từ KD (Đủ mới nhận)

- Viết email cám ơn KH đã đặt hàng, thông báo khi nào đến hạn thanh toán, bảo hành.

Yêu Cầu Công Việc

- Thông thạo tin học văn phòng (đặc biệt Ecxel)

- Ưu tiên có kinh nghiệm hồ sơ thầu, admin dự án

- Có khả năng nắm bắt công việc, học hỏi nhanh và cầu tiến

- Làm việc nhóm, độc lập, chịu áp lực cao trong công việc

- Có kỹ năng lãnh đạo, số hóa dữ liệu, quyết đoán

- Mong muốn làm việc lâu dài với công ty

- Chịu trách nhiệm hoàn thành công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng: 8.000.000VNĐ - 12.000.000VNĐ

- Thưởng năm đặc biệt theo doanh số.

Vượt mức thưởng 1 triệu /tháng Lương trách nhiệm.

- Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày, Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần.

Thời gian làm việc trong ngày như sau:

+ Sáng từ 08h00 - 12h00

+ Chiều từ 13h00 - 17h00

- Hưởng chế độ phép tháng, phép năm, nghỉ lễ hàng năm theo quy định của Luật lao động.

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.

- Được tham gia bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty và của Luật lao động.

- Tham gia các hoạt động văn hóa sinh hoạt ( Offline, Party, Sinh nhật, Du lịch...)

- Tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển lộ trình nghề nghiệp và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam

