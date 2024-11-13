Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN T&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN T&C VIỆT NAM
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 23, ngõ 192 Kim Mã, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Phân tích dữ liệu trên bảng excel có sẵn
Tìm hiểu về thị trường Châu Âu, Châu Mỹ
Tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp với các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần học hỏi, chịu khó
Học về lĩnh vực kinh tế, tài chính
Sắp xếp được thời gian tối thiểu 3 buổi/tuần trong thời gian đầu training
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN T&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa
Được đào tạo chuyên sâu về các mặt hàng xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc
Phân tích dữ liệu thực tế và được tiếp cận với các hệ thống hiện đại nhất của Châu Âu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN T&C VIỆT NAM
