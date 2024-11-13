Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN T&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN T&C VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN T&C VIỆT NAM

Trợ lý kinh doanh

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 23, ngõ 192 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Phân tích dữ liệu trên bảng excel có sẵn
Tìm hiểu về thị trường Châu Âu, Châu Mỹ
Tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp với các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần học hỏi, chịu khó
Học về lĩnh vực kinh tế, tài chính
Sắp xếp được thời gian tối thiểu 3 buổi/tuần trong thời gian đầu training

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN T&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa
Được đào tạo chuyên sâu về các mặt hàng xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc
Phân tích dữ liệu thực tế và được tiếp cận với các hệ thống hiện đại nhất của Châu Âu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN T&C VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN T&C VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN T&C VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Khu dân cư bến phà Mễ Sở, Thôn Xâm Xuyên, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

