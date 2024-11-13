Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN T&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 23, ngõ 192 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Phân tích dữ liệu trên bảng excel có sẵn

Tìm hiểu về thị trường Châu Âu, Châu Mỹ

Tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp với các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc

Yêu Cầu Công Việc

Có tinh thần học hỏi, chịu khó

Học về lĩnh vực kinh tế, tài chính

Sắp xếp được thời gian tối thiểu 3 buổi/tuần trong thời gian đầu training

Quyền Lợi

Được đào tạo về lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa

Được đào tạo chuyên sâu về các mặt hàng xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc

Phân tích dữ liệu thực tế và được tiếp cận với các hệ thống hiện đại nhất của Châu Âu

Cách Thức Ứng Tuyển

