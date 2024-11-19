Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, ghi chép, tổng hợp, đôn đốc cho các bộ phận xử lý công việc đảm bảo tiến độ;

Tổ chức xây dựng tài liệu, quản lý tài liệu phục vụ cho Phòng kinh doanh;

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, các báo cáo cho Bộ ban ngành,... theo yêu cầu của cấp trên;

Quản lý, cấp quyền, đảm bảo thông suốt cho bộ công cụ phục vụ cho Phòng kinh doanh: CRM, Ticket, Email,...

Điều phối nhân sự, công việc theo thẩm quyền được giao

Trực tiếp tham gia, điều phối các dự án được giao: theo dõi plan công việc, tổ chức checkin, đốc thúc các bộ phận liên quan phản hồi, cập nhật tiến độ dự án cho lãnh đạo và các bộ phận liên quan;

Soạn thảo, tổng hợp các tài liệu được giao;

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại vị trí Trợ Lý Ban giám đốc nói chung hoặc Trợ lý kinh doanh trong các công ty thuộc lĩnh vực CNTT

Quá trình học vấn: Bằng Đại học trở lên.

Ưu tiên nếu Cấp 3 học Chuyên hoặc đạt thành tích học tập tốt, Học sinh giỏi hoặc đạt các giải thưởng - cuộc thi.

Có tư duy, thành tích học tốt hoặc giải thưởng đặc biệt

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc khoa học, hiệu quả.

Có khả năng tổng hợp và phân tích thông tin tốt.

Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt, ham học hỏi, trung thực.

Sử dụng tốt Microsoft Office (Đặc biệt là Word và Excel)

Thành thạo tiếng Việt.

Trình độ ngoại ngữ: tối thiểu đọc và viết Tiếng Anh tốt.

Chịu được áp lực, không ngại OT

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

Đồng nghiệp tài năng, trẻ, năng động, tử tế, background đa dạng tới từ các trường đại học hàng đầu của Việt Nam & thế giới.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng dựa theo định hướng của cá nhân - team cùng Công ty.

Đánh giá hiệu suất công việc - review THU NHẬP theo định kỳ và có thể phát sinh nếu có thành tích đặc biệt.

Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

Cơ hội tham gia các event/festival, du lịch hàng năm.

Được hòa nhập văn hoá với 2000 VCers.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin