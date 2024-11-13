Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ Giám Đốc kinh doanh trong việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng xuất nhập khẩu. Hỗ trợ tổ chức, sắp xếp tài liệu, quản lý và lưu trữ hồ sơ giấy tờ để đảm bảo công tác hành chính

Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và thuyết trình: Thu thập, phân tích dữ liệu và chuẩn bị các tài liệu, báo cáo kinh doanh, thuyết trình theo yêu cầu của Giám đốc.

Tiếp nhận, sàng lọc và xử lý thông tin từ email và các kênh social media, chuyển đến các bộ phận liên quan hoặc phản hồi khi cần. Đảm bảo rằng thông tin được xử lý chính xác, giữ vững uy tín của công ty trong giao tiếp qua các kênh truyền thông.

Hỗ trợ phiên dịch tiếng Trung - Việt trong các cuộc họp, hội nghị, và các buổi gặp gỡ đối tác khi có yêu cầu. Dịch thuật tài liệu thương mại, văn bản hợp đồng và các tài liệu xuất nhập khẩu để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu để hỗ trợ Giám đốc và giám sát các hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), ưu tiên ứng viên có chứng chỉ HSK5 trở lên

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc hỗ trợ kinh doanh, đặc biệt là trong vai trò hỗ trợ cấp quản lý.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý vấn đề hiệu quả.

Sẵn sàng đi công tác khi cần và có khả năng thích nghi với môi trường làm việc linh hoạt.

Hiểu biết về xuất nhập khẩu: Có kiến thức về quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế là lợi thế.

Có thể đi làm ngay

Tại Công ty Cổ phần An Hưng Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh lên đên 25.000.000 VNĐ

Cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế, làm việc trực tiếp với Giám Đốc giàu kinh nghiệm trong ngành xuất nhập khẩu, thương mai, phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu.

Cơ hội đi nước ngoài

Thưởng hàng năm dựa trên KPI cá nhân và tập thể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần An Hưng Holdings

