Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1/ Công tác chuyên môn:

Có trách nhiệm chính thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trong các hoạt động đối ngoại của công ty tập đoàn và các công ty thành viên;

Trực tiếp thực hiện các chương trình hợp tác đối ngoại theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc;

Trợ giúp Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc và thúc đẩy các chương trình hợp tác đối tác; chăm sóc, duy trì, phát triển các mối quan hệ với đối tác (Nhà Đầu Tư nước ngoài), khách hàng quan trọng, Bộ/Ban/Ngành;

Hỗ trợ công tác tổ chức, triển khai các chương trình, sự kiện, hội thảo, các buổi gặp gỡ/trao đổi thông tin/ký kết hợp tác với với Bộ/Ban/Ngành, đối tác, khách hàng quan trọng;

Phụ trách chính công tác phiên dịch, biên dịch, chuẩn bị tài liệu (văn bản/slide), ghi chép và tổng hợp nội dung khi tham dự các buổi hội thảo, sự kiện đối ngoại; các buổi làm việc song phương đa phương với các tổ chức nước ngoài cũng như trong các hoạt động chuyên môn khác của Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc;

Phụ trách theo dõi, tổng hợp thông tin hoạt động của các hiệp hội/tổ chức/CLB mà Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quản lý hoặc tham gia;

Theo dõi tiến độ toàn bộ phần công việc phát sinh với các đối tác, khách hàng, rà soát các văn bản, báo cáo định kỳ của một số lĩnh vực/ bộ phận/công ty thành viên mà Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc ủy quyền phụ trách;

Thu thập, xử lý và phân tích thông tin cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc;

Là phát ngôn viên, hỗ trợ tham vấn về các nội dung thông điệp của Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc khi truyền thông công cộng các kênh online/offline;

Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ khi được phân công.

2/ Các hoạt động phối hợp:

Phối hợp cùng Thư ký để thống nhất, thống kê lịch làm việc, lịch trình các buổi họp, chuyến công tác của Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc khi làm việc với các Bộ/Ban/Ngành, đối tác, khách hàng quan trọng;

Phối hợp với các CBCNV có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục quy định;

Phối hợp với đội ngũ Truyền thông của công ty và các công ty thành viên tổ chức các sự kiện quan trọng của công ty.

- Đối ngoại:

Giao dịch với đối tác khách hàng để giải quyết các công việc liên quan đến phần đảm nhiệm;

Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến phần đảm nhiệm.

Báo cáo: Theo quy định định kỳ ( tuần/ tháng/quý/ năm) hoặc đột xuất một cách kịp thời đầy đủ và chính xác công việc được giao cho TGĐ/Chủ tịch HĐQT.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm vị trí Trợ lý hoặc tương đương;

Bắt buộc: Thông thạo tiếng Anh, đặc biệt khả năng nói (tương đương IELTS từ 7.0 trở lên);

Bắt buộc: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tổ chức công việc và thuyết trình tốt;

EQ: Nhóm E (hướng ngoại), tinh thần luôn thiện chiến, sẵn sàng, chuyên nghiệp với nghiệp vụ;

Có óc sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt và khả năng tư duy chiến lược;

Khả năng ứng biến, xử lý tình huống và thông tin tốt;

Khả năng lập kế hoạch và chủ động trong công việc, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

Sử dụng thành thạo Microsoft Office, các công cụ hỗ trợ khi cần thiết (quản lý task, thiết kế).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Lương: Thoả thuận.

2/ Thưởng: Theo quy định của Công ty

Thưởng tết Dương: 1 tháng lương 13

Thưởng hiệu quả kinh doanh (tuỳ vào kết quả KD và đánh giá hiệu suất cá nhân), trả trước Tết Âm

Thưởng các ngày lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...): 1.000.000 đồng/ nhân sự chính thức

Sinh nhật: 500.000 đồng/ nhân sự

3/ Phúc lợi:

Du lịch hàng năm trong và ngoài nước.

Teambuilding 1 lần/năm.

Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật.

Khám sức khỏe định kỳ: 2 lần/năm.

Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.