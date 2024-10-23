Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Tuyết Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 283/25, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP. HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu của công ty Làm việc, đàm phán với các Nhà sản xuất nước ngoài để mua hàng, trao đổi về các vấn đề liên quan đến hợp tác đầu tư. Chuẩn bị và quản lý các tài liệu, hợp đồng liên quan đến giao dịch kinh doanh và xuất nhập khẩu Liên lạc và phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng Lập phương án kinh doanh và soạn thảo chào giá, hợp đồng, hồ sơ thầu. Theo dõi tiến độ đơn hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và báo cáo kinh doanh Dịch thuật và thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho kinh doanh khi có yêu cầu

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu của công ty

Làm việc, đàm phán với các Nhà sản xuất nước ngoài để mua hàng, trao đổi về các vấn đề liên quan đến hợp tác đầu tư.

Chuẩn bị và quản lý các tài liệu, hợp đồng liên quan đến giao dịch kinh doanh và xuất nhập khẩu

Liên lạc và phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng

Lập phương án kinh doanh và soạn thảo chào giá, hợp đồng, hồ sơ thầu.

Theo dõi tiến độ đơn hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và báo cáo kinh doanh

Dịch thuật và thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho kinh doanh khi có yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ; Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Tiếng Anh thành thạo, có khả năng giao tiếp và viết email bằng tiếng Anh Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc đa dạng Có kiến thức cơ bản về quy trình xuất nhập khẩu là một lợi thế

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ;

Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tiếng Anh thành thạo, có khả năng giao tiếp và viết email bằng tiếng Anh

Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc đa dạng

Có kiến thức cơ bản về quy trình xuất nhập khẩu là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Tuyết Nga Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 15.000.000 (chưa bao gồm tiền thưởng theo doanh số); Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ, Tết Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn Cơ hội thăng tiến trong công việc Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Thu nhập: từ 15.000.000 (chưa bao gồm tiền thưởng theo doanh số);

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ, Tết

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tuyết Nga

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin