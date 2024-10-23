Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Tuyết Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Tuyết Nga
- Hà Nội: Số 283/25, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP. HCM, Quận 10
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu của công ty
Làm việc, đàm phán với các Nhà sản xuất nước ngoài để mua hàng, trao đổi về các vấn đề liên quan đến hợp tác đầu tư.
Chuẩn bị và quản lý các tài liệu, hợp đồng liên quan đến giao dịch kinh doanh và xuất nhập khẩu
Liên lạc và phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng
Lập phương án kinh doanh và soạn thảo chào giá, hợp đồng, hồ sơ thầu.
Theo dõi tiến độ đơn hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh
Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và báo cáo kinh doanh
Dịch thuật và thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho kinh doanh khi có yêu cầu
Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu của công ty
Làm việc, đàm phán với các Nhà sản xuất nước ngoài để mua hàng, trao đổi về các vấn đề liên quan đến hợp tác đầu tư.
Chuẩn bị và quản lý các tài liệu, hợp đồng liên quan đến giao dịch kinh doanh và xuất nhập khẩu
Liên lạc và phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng
Lập phương án kinh doanh và soạn thảo chào giá, hợp đồng, hồ sơ thầu.
Theo dõi tiến độ đơn hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh
Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và báo cáo kinh doanh
Dịch thuật và thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho kinh doanh khi có yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ;
Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Tiếng Anh thành thạo, có khả năng giao tiếp và viết email bằng tiếng Anh
Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc đa dạng
Có kiến thức cơ bản về quy trình xuất nhập khẩu là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Tuyết Nga Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 15.000.000 (chưa bao gồm tiền thưởng theo doanh số);
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ, Tết
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tuyết Nga
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI