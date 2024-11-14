Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và Phát triển Sản Phẩm:
Thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu và xu hướng mới.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để phát triển và thử nghiệm sản phẩm mới.
2. Theo Dõi và Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh:
Theo dõi doanh thu và lợi nhuận của ngành hàng mới, đề xuất các biện pháp cải tiến hiệu quả.
Phân tích dữ liệu bán hàng để đánh giá tác động của các chiến lược kinh doanh.
3. Triển khai Chương Trình Đào Tạo và Tư Vấn Bán Hàng:
Tổ chức và triển khai các chương trình đào tạo sản phẩm cho đội ngũ bán hàng.
Cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho đội ngũ bán hàng trong việc giới thiệu và bán sản phẩm mới.
4. Kiểm Soát Trưng Bày Sản Phẩm:
Đảm bảo các sản phẩm mới được trưng bày một cách hiệu quả tại các điểm bán.
Phối hợp với đội ngũ marketing để tạo lập các mô hình trưng bày thu hút khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm.
Kỹ năng phân tích và báo cáo tốt.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tháng thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

