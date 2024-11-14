Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nghiên cứu và Phát triển Sản Phẩm:

Thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu và xu hướng mới.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để phát triển và thử nghiệm sản phẩm mới.

2. Theo Dõi và Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh:

Theo dõi doanh thu và lợi nhuận của ngành hàng mới, đề xuất các biện pháp cải tiến hiệu quả.

Phân tích dữ liệu bán hàng để đánh giá tác động của các chiến lược kinh doanh.

3. Triển khai Chương Trình Đào Tạo và Tư Vấn Bán Hàng:

Tổ chức và triển khai các chương trình đào tạo sản phẩm cho đội ngũ bán hàng.

Cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho đội ngũ bán hàng trong việc giới thiệu và bán sản phẩm mới.

4. Kiểm Soát Trưng Bày Sản Phẩm:

Đảm bảo các sản phẩm mới được trưng bày một cách hiệu quả tại các điểm bán.

Phối hợp với đội ngũ marketing để tạo lập các mô hình trưng bày thu hút khách hàng.