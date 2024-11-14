Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT
- Hà Nội: 43B2 khu tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tiếp nhận điện thoại của khách hàng & báo giá / cung cấp thông tin sản phẩm ( sẽ được đào tạo thông tin / bảng giá sản phẩm )
- Tiếp nhận & xử lý các yêu cầu từ khách hàng liên quan đến hoạt động bán hàng ( sẽ được đào tạo & hỗ trợ )
- Lên đơn hàng cho khách theo yêu cầu. Cung cấp các thông tin và bám sát để khách hàng thanh toán theo quy trình của cửa hàng ( sẽ được đào tạo )
- Chuyển thông tin đơn hàng tới bộ phận kho vận ( theo quy trình làm việc )
- Soạn thảo hợp đồng / văn bản ( theo yêu cầu)
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế.
- Nam / Nữ , Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt. Có tinh thần hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc.
- Biết sử dụng kỹ năng văn phòng như: Word, excel
- Độ tuổi từ 18-35 tuổi.
- Chăm chỉ, cẩn thận, giao tiếp tốt, năng động.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 7
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng cần thiết.
- Có chế độ ăn trưa ( theo tiêu chuẩn chung )
- Trong thời gian làm việc có xét tăng lương theo năng lực ( thỏa thuận trong quá trình làm việc )
- Đóng BH Sau 6 tháng làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
