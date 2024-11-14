Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 43B2 khu tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tiếp nhận điện thoại của khách hàng & báo giá / cung cấp thông tin sản phẩm ( sẽ được đào tạo thông tin / bảng giá sản phẩm )

- Tiếp nhận & xử lý các yêu cầu từ khách hàng liên quan đến hoạt động bán hàng ( sẽ được đào tạo & hỗ trợ )

- Lên đơn hàng cho khách theo yêu cầu. Cung cấp các thông tin và bám sát để khách hàng thanh toán theo quy trình của cửa hàng ( sẽ được đào tạo )

- Chuyển thông tin đơn hàng tới bộ phận kho vận ( theo quy trình làm việc )

- Soạn thảo hợp đồng / văn bản ( theo yêu cầu)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên / hoặc có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ kế toán.

- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế.

- Nam / Nữ , Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt. Có tinh thần hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc.

- Biết sử dụng kỹ năng văn phòng như: Word, excel

- Độ tuổi từ 18-35 tuổi.

- Chăm chỉ, cẩn thận, giao tiếp tốt, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7 triệu - 10 triệu VNĐ/tháng

- Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 7

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng cần thiết.

- Có chế độ ăn trưa ( theo tiêu chuẩn chung )

- Trong thời gian làm việc có xét tăng lương theo năng lực ( thỏa thuận trong quá trình làm việc )

- Đóng BH Sau 6 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT

