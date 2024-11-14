Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT

Trợ lý kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 43B2 khu tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tiếp nhận điện thoại của khách hàng & báo giá / cung cấp thông tin sản phẩm ( sẽ được đào tạo thông tin / bảng giá sản phẩm )
- Tiếp nhận & xử lý các yêu cầu từ khách hàng liên quan đến hoạt động bán hàng ( sẽ được đào tạo & hỗ trợ )
- Lên đơn hàng cho khách theo yêu cầu. Cung cấp các thông tin và bám sát để khách hàng thanh toán theo quy trình của cửa hàng ( sẽ được đào tạo )
- Chuyển thông tin đơn hàng tới bộ phận kho vận ( theo quy trình làm việc )
- Soạn thảo hợp đồng / văn bản ( theo yêu cầu)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên / hoặc có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ kế toán.
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế.
- Nam / Nữ , Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt. Có tinh thần hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc.
- Biết sử dụng kỹ năng văn phòng như: Word, excel
- Độ tuổi từ 18-35 tuổi.
- Chăm chỉ, cẩn thận, giao tiếp tốt, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7 triệu - 10 triệu VNĐ/tháng
- Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 7
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng cần thiết.
- Có chế độ ăn trưa ( theo tiêu chuẩn chung )
- Trong thời gian làm việc có xét tăng lương theo năng lực ( thỏa thuận trong quá trình làm việc )
- Đóng BH Sau 6 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 37-A10 Phố 8-3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job250558
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Data Impact
Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Trợ lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZANET
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZANET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ZANET
Hạn nộp: 20/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Data Impact
Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Trợ lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
12 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần VCCorp
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Npg Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Npg Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần thú y Agriviet làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty cổ phần thú y Agriviet
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần phát triển Cường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần phát triển Cường Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH XNK New Sun Babies làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH XNK New Sun Babies
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Tự động hóa và Robotics Aubot làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tự động hóa và Robotics Aubot
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Armephaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Armephaco
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Hương Việt Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Hương Việt Group
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần ICORP
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH ĐỨC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Hương Việt Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Hương Việt Group
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH RSL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH RSL GROUP
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm