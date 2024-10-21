Tuyển Trợ lý kinh doanh Manfusi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh Manfusi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Manfusi Group
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Manfusi Group

Trợ lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Manfusi Group

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 148 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Giao dịch, liên lạc trao đổi thông tin trực tiếp với khách hàng/đối tác bằng tiếng Trung.(khi cần) Là đầu mối tiếp nhận, trao đổi và xử lý các công việc liên quan giữa bộ phận kinh doanh và các bộ phận khác. Chuẩn bị báo giá, hợp đồng và các tài liệu bán hàng . Theo dõi và cập nhật tình hình bán hàng, bao gồm việc cập nhật dữ liệu khách hàng, tình trạng đơn hàng, và doanh số. Phối hợp với các bộ phận kho vận, hậu cần để đảm bảo hàng hóa được giao đúng hẹn và đúng yêu cầu. Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng, hợp đồng, và các giao dịch bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Giao dịch, liên lạc trao đổi thông tin trực tiếp với khách hàng/đối tác bằng tiếng Trung.(khi cần)
Là đầu mối tiếp nhận, trao đổi và xử lý các công việc liên quan giữa bộ phận kinh doanh và các bộ phận khác.
Chuẩn bị báo giá, hợp đồng và các tài liệu bán hàng .
Theo dõi và cập nhật tình hình bán hàng, bao gồm việc cập nhật dữ liệu khách hàng, tình trạng đơn hàng, và doanh số.
Phối hợp với các bộ phận kho vận, hậu cần để đảm bảo hàng hóa được giao đúng hẹn và đúng yêu cầu.
Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng, hợp đồng, và các giao dịch bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Trung tốt (ưu tiên có chứng chỉ HSK hoặc kinh nghiệm làm việc với khách hàng/đối tác Trung Quốc). Bằng cấp liên quan đến kinh doanh, quản trị hoặc ngôn ngữ Trung là một lợi thế. Có ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có khả năng làm việc đa nhiệm, tỉ mỉ, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
Giao tiếp tiếng Trung tốt (ưu tiên có chứng chỉ HSK hoặc kinh nghiệm làm việc với khách hàng/đối tác Trung Quốc).
Bằng cấp liên quan đến kinh doanh, quản trị hoặc ngôn ngữ Trung là một lợi thế.
Có ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có khả năng làm việc đa nhiệm, tỉ mỉ, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Tại Manfusi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 – 18 triệu/tháng (tùy theo năng lực) Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty. Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát huy được năng lực bản thân. Nghỉ lễ, tết, phép năm, thường xuyên tổ chức du lịch,Teambuilding,...
Thu nhập từ 9 – 18 triệu/tháng (tùy theo năng lực)
9 – 18 triệu/tháng
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát huy được năng lực bản thân.
Nghỉ lễ, tết, phép năm, thường xuyên tổ chức du lịch,Teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Manfusi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Manfusi Group

Manfusi Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 148 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

