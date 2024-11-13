Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Best Inc, Tầng 16, Tòa nhà IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Vị trí này dành cho các bạn năng động, luôn tìm kiếm sự cải tiến và thúc đẩy đội nhóm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng trung thành thạo (HSK 5-6).

- Có kinh nghiệm trong ngành logistics/delivery hoặc có mong muốn làm việc trong ngành.

- Tự tin năng lực giao tiếp và xử lý vấn đề.

Tại Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh

- 100% lương thử việc, tham gia BHXH sau thử việc

- Phụ cấp công tác, ăn trưa...

- Tham gia đào tạo, chế độ tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY

