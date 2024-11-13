Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/12/2024
Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY

Trợ lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Best Inc, Tầng 16, Tòa nhà IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Vị trí này dành cho các bạn năng động, luôn tìm kiếm sự cải tiến và thúc đẩy đội nhóm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng trung thành thạo (HSK 5-6).
- Có kinh nghiệm trong ngành logistics/delivery hoặc có mong muốn làm việc trong ngành.
- Tự tin năng lực giao tiếp và xử lý vấn đề.

Tại Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh
- 100% lương thử việc, tham gia BHXH sau thử việc
- Phụ cấp công tác, ăn trưa...
- Tham gia đào tạo, chế độ tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY

Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 20, Tòa nhà UOA, 06 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

