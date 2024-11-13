Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Best Inc, Tầng 16, Tòa nhà IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Vị trí này dành cho các bạn năng động, luôn tìm kiếm sự cải tiến và thúc đẩy đội nhóm.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng trung thành thạo (HSK 5-6).
- Có kinh nghiệm trong ngành logistics/delivery hoặc có mong muốn làm việc trong ngành.
- Tự tin năng lực giao tiếp và xử lý vấn đề.
Tại Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh
- 100% lương thử việc, tham gia BHXH sau thử việc
- Phụ cấp công tác, ăn trưa...
- Tham gia đào tạo, chế độ tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI