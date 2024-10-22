Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Hạ Hồi, P.Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

+ Hỗ trợ làm tài liệu bán hàng bằng powerpoint, canva, word, excel...

+ Trực và trả lời các yêu cầu tư vấn sản phẩm trên các kênh Facebook, Tiktok,...(không có quá nhiều tin/ngày vì sản phẩm cao cấp)

+ Hỗ trợ trưởng phòng tiếp đón khách hàng tại công ty, tư vấn các nội dung sản phẩm trầm hương, trang sức quý, cao cấp, tư vấn về các loại sách (sẽ được đào tạo chi tiết)

+ Sắp xếp, trưng bày đảm bảo tính ngăn nắp, hấp dẫn của sản phẩm tại cửa hàng

+ Giám sát và hỗ trợ trưởng phòng kiểm kê sản phẩm định kỳ hoặc đột xuất

+ Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của quản lý và trưởng phòng bán hàng.

+ Đảm bảo doanh số tối thiểu hàng tháng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam cao từ 1m70, nữ cao từ 1m58, ngoại hình ưu nhìn, vui vẻ, hay cười

+ Có kỹ năng tin học văn phòng word, excel cơ bản, ăn nói lưu loát, nhanh nhẹn, hòa đồng, thích giao tiếp với mọi người xung quanh. Biết dùng các công cụ bổ trợ powerpoint, livetream bán hàng là lợi thế.

+ Tinh thần làm việc chăm chỉ, trung thực, nghiêm túc với công việc. Có mong muốn tìm công việc tốt, ổn định trong vòng 1-2 năm.

+ Thời gian làm việc: Từ 8h – 17h30 hàng ngày thứ hai đến 17h thứ bảy. (thứ bảy để họp báo cáo tổng kết công việc cùng phòng kinh doanh).

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương: Lương cứng 7.2 triệu tuỳ năng lực + hoa hồng bán hàng.

– Được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng bởi những chuyên gia cao cấp của công ty.

– Được đào tạo kỹ năng phục vụ công việc của một trợ lý ở công ty

– Được đóng bảo hiểm xã hội nếu làm chính thức được từ 6 tháng

– Được cân nhắc bổ nhiệm lên vị trí cao hơn nếu đủ năng lực.

– Được tham gia đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin