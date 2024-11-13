Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI LỤC THỦY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 Phố Kiều Mai, P. Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Làm việc tại văn phòng các buổi Sáng từ 08h00 - 12h00, Thứ 2 - Thứ 6. Thời gian còn lại ứng viên chủ động để đảm bảo hiệu quả công việc

1. Tiếp nhận đơn hàng của Khách hàng

- Xác định đầy đủ các thông tin về đơn hàng và điều phối các bộ phận liên quan để thực hiện đơn hàng (vận chuyển, kho bãi, thợ lắp đặt, v.v...)

- Lập đơn hàng trên hệ thống quản lý của công ty

2. Quản lý đơn hàng

- Giám sát và đánh giá tiến độ triển khai các Đơn hàng, tham vẫn và hỗ trợ các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng.

- Chủ động liên lạc với khách hàng về thông tin và tình hình đơn hàng

3. Xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng

- Tiếp nhận thông tin phản hồi của Khách hàng từ kênh phản hồi khác nhau

- Quản lý tiến độ xử lý các yêu cầu của khách hàng bao gồm các yêu cầu sản phẩm và các yêu cầu khác

4. Thực hiện các yêu cầu khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ký luật tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực & có trách nhiệm

- Kỳ năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống tốt

- Có laptop và phương tiện cá nhân

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ đầu về: quy trình xử lý đơn hàng, kỹ năng sắp xếp công việc, v.v...

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI LỤC THỦY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: 2 tuần

- Lương cứng: khởi điểm 8tr + thưởng theo hiệu quả công việc. Thu nhập hàng tháng giao động từ 9tr-12tr trở lên

- Thường xuyên tham gia các buổi team building và các buổi du lịch trong và ngoài nước của công ty

- Có BHXH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI LỤC THỦY

