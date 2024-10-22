Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH KIm Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Tức Mặc, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh - Thầu trong các hoạt động liên quan đến đấu thầu vật tư, dụng cụ y tế Theo dõi, cập nhật thông tin các gói thầu vật tư y tế trên các trang đấu thầu chính thức Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ dự thầu, tài liệu liên quan cho các gói thầu Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự thầu Lập và quản lý cơ sở dữ liệu về các gói thầu, kết quả đấu thầu Hỗ trợ phân tích, đánh giá hiệu quả các hoạt động đấu thầu Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh - Thầu trong các hoạt động liên quan đến đấu thầu vật tư, dụng cụ y tế

Theo dõi, cập nhật thông tin các gói thầu vật tư y tế trên các trang đấu thầu chính thức

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ dự thầu, tài liệu liên quan cho các gói thầu

Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự thầu

Lập và quản lý cơ sở dữ liệu về các gói thầu, kết quả đấu thầu

Hỗ trợ phân tích, đánh giá hiệu quả các hoạt động đấu thầu

Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Không yêu cầu kinh nghiệm Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Có hiểu biết cơ bản về quy trình đấu thầu, luật đấu thầu là một lợi thế

Tốt nghiệp Đại học

Không yêu cầu kinh nghiệm

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có hiểu biết cơ bản về quy trình đấu thầu, luật đấu thầu là một lợi thế

Tại Công ty TNHH KIm Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về quy trình đấu thầu, luật đấu thầu và các kỹ năng cần thiết cho công việc Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của ngành y tế Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Quy định Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Lương theo thỏa thuận: lương cứng + lương trách nhiệm + lương hiệu quả + thưởng doanh số

Được đào tạo về quy trình đấu thầu, luật đấu thầu và các kỹ năng cần thiết cho công việc

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của ngành y tế

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Quy định

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Lương theo thỏa thuận: lương cứng + lương trách nhiệm + lương hiệu quả + thưởng doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KIm Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin