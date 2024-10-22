Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH KIm Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH KIm Hưng
- Hà Nội: 35 Tức Mặc, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh - Thầu trong các hoạt động liên quan đến đấu thầu vật tư, dụng cụ y tế
Theo dõi, cập nhật thông tin các gói thầu vật tư y tế trên các trang đấu thầu chính thức
Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ dự thầu, tài liệu liên quan cho các gói thầu
Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự thầu
Lập và quản lý cơ sở dữ liệu về các gói thầu, kết quả đấu thầu
Hỗ trợ phân tích, đánh giá hiệu quả các hoạt động đấu thầu
Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có hiểu biết cơ bản về quy trình đấu thầu, luật đấu thầu là một lợi thế
Tại Công ty TNHH KIm Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về quy trình đấu thầu, luật đấu thầu và các kỹ năng cần thiết cho công việc
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của ngành y tế
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Quy định
Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Lương theo thỏa thuận: lương cứng + lương trách nhiệm + lương hiệu quả + thưởng doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KIm Hưng
