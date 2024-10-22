Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH METAHAUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH METAHAUS
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH METAHAUS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Metahaus Building, Số 42, Phố Trần Đăng Ninh, KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trợ lý xây dựng network, phát triển quan hệ đối tác; và các hoạt động kinh doanh / bán hàng & marketing ; Trợ lý quản lý office/ dự án; Các công việc khác, theo yêu cầu của BGĐ.
Trợ lý xây dựng network, phát triển quan hệ đối tác; và các hoạt động kinh doanh / bán hàng & marketing ;
Trợ lý quản lý office/ dự án;
Các công việc khác, theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tháo vát; Cầu tiến; Có tinh thần trách nhiệm cao Đam mê kinh doanh
Tháo vát; Cầu tiến;
Có tinh thần trách nhiệm cao
Đam mê kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH METAHAUS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-12 triệu/ tháng (tùy năng lực) + thưởng Được xét tăng lương định kỳ Được đào tạo nội bộ bài bản Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Môi trường làm việc trẻ, thẳng thắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chơi. Các quyền lợi khác: team building, du lịch, thưởng,...
Lương cứng từ 8-12 triệu/ tháng (tùy năng lực) + thưởng
Được xét tăng lương định kỳ
Được đào tạo nội bộ bài bản
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc trẻ, thẳng thắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chơi.
Các quyền lợi khác: team building, du lịch, thưởng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH METAHAUS

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 35 V5A, khu đô thị Văn Phú, đường Văn Khê, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

