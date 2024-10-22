Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH METAHAUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Metahaus Building, Số 42, Phố Trần Đăng Ninh, KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trợ lý xây dựng network, phát triển quan hệ đối tác; và các hoạt động kinh doanh / bán hàng & marketing ; Trợ lý quản lý office/ dự án; Các công việc khác, theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tháo vát; Cầu tiến; Có tinh thần trách nhiệm cao Đam mê kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH METAHAUS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-12 triệu/ tháng (tùy năng lực) + thưởng Được xét tăng lương định kỳ Được đào tạo nội bộ bài bản Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Môi trường làm việc trẻ, thẳng thắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chơi. Các quyền lợi khác: team building, du lịch, thưởng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH METAHAUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin