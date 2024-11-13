Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần Sandi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhận thông tin đơn hàng, báo giá , tiếp nhận xử lý các thông tin liên quan tới đơn hàng của khách qua Website, Fanpage, Hotline và từ nhân viên Sale.

Chuẩn bị công cụ bán hàng, tài liệu liên quan nội dung sản phẩm, hỗ trợ phòng kinh doanh trong các kế hoạch quảng bá sản phẩm.

Hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh toán.

Kiểm tra hàng hóa tồn kho, chất lượng hàng hóa trước khi giao.

Theo dõi tiến độ kinh doanh

Chuẩn bị dự liệu công nợ, đốc thúc việc thu hồi công nợ, tiến độ thanh toán của khách hàng.

Báo cáo doanh thu định kỳ cho cấp trên, cập nhật chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh của các nhân viên sales.

Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ trên 20 tuổi, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống,

Kỹ năng lập kế hoạch, độc lập trong công việc, tinh thần trách nhiệm.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm

Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập 7-9tr + thưởng.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Hỗ trợ chi phí ăn trưa.

Thời gian làm việc: Sáng 8-12h, chiều 13h30 -17h30

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh có cơ hội ổn định và thăng tiến

Chế độ nghỉ mát , du xuân hàng năm và các phúc lợi khác theo quy định DN

Địa điểm làm việc Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin