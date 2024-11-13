Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần Sandi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam
- Hà Nội: KCN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Nhận thông tin đơn hàng, báo giá , tiếp nhận xử lý các thông tin liên quan tới đơn hàng của khách qua Website, Fanpage, Hotline và từ nhân viên Sale.
Chuẩn bị công cụ bán hàng, tài liệu liên quan nội dung sản phẩm, hỗ trợ phòng kinh doanh trong các kế hoạch quảng bá sản phẩm.
Hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh toán.
Kiểm tra hàng hóa tồn kho, chất lượng hàng hóa trước khi giao.
Theo dõi tiến độ kinh doanh
Chuẩn bị dự liệu công nợ, đốc thúc việc thu hồi công nợ, tiến độ thanh toán của khách hàng.
Báo cáo doanh thu định kỳ cho cấp trên, cập nhật chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh của các nhân viên sales.
Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống,
Kỹ năng lập kế hoạch, độc lập trong công việc, tinh thần trách nhiệm.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm
Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Hỗ trợ chi phí ăn trưa.
Thời gian làm việc: Sáng 8-12h, chiều 13h30 -17h30
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh có cơ hội ổn định và thăng tiến
Chế độ nghỉ mát , du xuân hàng năm và các phúc lợi khác theo quy định DN
Địa điểm làm việc Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
