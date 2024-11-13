Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A60 khu đấu giá 3ha đưc diễn , phúc diễn , Bắc Từ Liêm , Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Tiếp nhận thông tin và xử lý đơn hàng:
- Nhận thông tin và làm thủ tục xuất gửi hàng mẫu cho khách quốc tế theo yêu cầu của Kinh doanh.
- Tiếp nhận hợp đồng từ kinh doanh và xử lý đơn hàng.
- Theo dõi tiến độ sản xuất của nhà máy và hoàn thiện đơn hàng.
- Làm việc với Nhà máy, Kho lịch đóng hàng, xuất hàng, theo dõi và kiểm soát quá trình đóng cont, xuất khẩu hàng hóa.
- Liên hệ với NCC, đại lý hãng tàu, khách hàng, FWD để lấy booking, dựa vào booking đặt lịch vận chuyển với đơn vị vận chuyển, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển.
- Làm việc với Nhà máy, Kho lịch đóng hàng, xuất hàng, theo dõi và kiểm soát quá trình đóng cont, xuất khẩu hàng hóa.
- Theo dõi và kiểm soát lô hàng cho tới khi hoàn thiện giao cho khách hàng theo thỏa thuận, hỗ trợ xử lí các vấn đề phát sinh
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng.
2. Hoàn thiện chứng từ xuất khẩu hàng hóa bao gồm:
- Hóa đơn thương mại, PO, Packing list, D/O...
- Kết hợp cùng đơn vị dịch vụ khai quan hàng hóa, xử lí với vấn đề phát sinh trong quá trình khai quan và thông quan hàng hóa xuất khẩu
- Chuẩn bị chứng từ, hồ sơ liên quan đến hàng hóa như BL, C/O, chứng thư hun trùng, bảo hiểm,.... Hoàn thiện bộ chứng từ xuất khẩu gửi cho khách hàng
3. Theo dõi và tổng hợp công nợ khách hàng/nhà cung cấp dịch vụ:
- Chuẩn bị chứng từ thanh toán quốc tế theo hình thức phù hợp (L/C, T/T, D/A, D/P,...).
- Kiểm soát và làm thủ tục thanh toán các loại phí phí DEM/DET, vệ sinh, vận chuyển cont, LCC, các chi phí phát sinh.
- Phân loại và lưu trữ chứng từ
- Tổng hợp các báo cáo đột xuất hoặc định kỳ theo yêu cầu: Kế hoạch giao hàng, kế hoạch tiền về ....
- Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm ở vị trí tương đương; Đã có kinh nghiệm làm CO, CQ, sử dụng ecuss, ecosys, comis;

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 10-12triệu/ tháng;
- Được ăn trưa tại Công ty, được phục cấp tiền điện thoại;
- Được cung cấp đầy đủ dụng cụ làm việc; Được cấp đồng phục hàng năm;
- Có xe ô tô Công ty đưa đón khi đi gặp khách hàng hoặc đi công tác;
- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; Nghỉ mát, Teambuilding, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ...;
- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định;
- Được review lương theo quy định chung của Công ty;
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhân văn;
- Được đào tạo hướng dẫn về nghiệp vụ và chuyên môn để trở thành một Kinh doanh chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: A66/ khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha phường phúc diễn quận bắc từ liêm hà nội

