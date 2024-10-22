Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH AU PROFESSIONALS VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tham gia từ đầu đến cuối của quá trình thiết kế giải pháp tài chính cho khách hàng. Tiếp nhận các yêu cầu tư vấn tài chính chi tiết từ khách hàng. Liên hệ trực tiếp với khách hàng để thu thập tài liệu, cập nhật và quản lý quá trình tư vấn tài chính, cũng như chăm sóc sau khi kết thúc hợp đồng. Thu thập, sắp xếp và đánh giá tài liệu để xác minh độ chính xác của thông tin. Phân loại và đưa dữ liệu lên hệ thống. Liên hệ với các ngân hàng để cập nhật các thay đổi và chính sách mới nhất. Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm trong công việc và động lực tự thân. KHÔNG NGẠI thực hiện các cuộc gọi trực tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh và có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt. Cẩn thận, tỉ mỉ và chú ý tới tiểu tiết khi làm việc với các thông tin, dữ liệu tài chính. Chủ động tìm kiếm giải pháp, chỉ dẫn xuyên suốt quá trình làm việc. Khả năng đa nhiệm và làm việc hiệu quả trong môi trường có tốc độ xử lý cao. Kỹ năng máy tính (Word, Excel, Outlook,....).

Lưu ý: Chấp nhận nhân sự chưa có kinh nghiệm với kỳ vọng: Bạn sẽ là người chủ động, tỉ mỉ, có tính trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH AU PROFESSIONALS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 8 triệu đến 12 triệu + Bonus upto 25% lương cứng mỗi tháng. Bữa trưa miễn phí tại căng tin. Phòng gym miễn phí tại công ty. Trang thiết bị làm việc hiện đại (ghế công thái học, bàn điều chỉnh chiều cao, hai màn hình...). Chuyến du lịch đến Úc cho nhân viên xuất sắc và trải nghiệm môi trường làm việc tại văn phòng trụ sở chính tại Úc. Được đào tạo cá nhân bởi các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Môi trường làm việc trung thực, chuyên nghiệp, không bị ràng buộc bởi quy tắc, với quy định trang phục tự do. 12 ngày nghỉ phép hàng năm và lương tháng 13. Các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AU PROFESSIONALS VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.