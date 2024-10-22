Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 205 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc

1. Tham gia các hoạt động kinh doanh/đào tạo:

– Tư vấn và thiết kế giải pháp tài chính phù hợp với khách hàng cá nhân: Hưu trí, dự phòng rủi ro, du lịch, đầu tư, du học,...

– Đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua việc chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc, và các thông tin cần thiết.

– Tích cực tham gia các hoạt động Training, Coaching, Teamwork,... để phát triển toàn diện về kỹ năng và kiến thức của bản thân. Đồng thời, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc

2. Chăm sóc khách hàng

– Đảm bảo chất lượng dịch vụ, xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng.

– Hỗ trợ khách hàng giải quyết các thủ tục giấy tờ và quyền lợi hợp đồng .

– Cùng công ty tổ chức các chương trình workshop tri ân khách hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

3. Đăng tin tuyển dụng, hỗ trợ các ứng viên lên lịch phỏng vấn, hướng dẫn phỏng vấn, hỗ trợ nộp hồ sơ online.

Yêu Cầu Công Việc

– Tuổi từ 22 – 39

– Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành: Bảo Hiểm, Tài Chính Ngân Hàng, Bất Động Sản, Du Lịch,...

– Kỹ năng giao tiếp tốt.

– Ngoại hình ưa nhìn, năng động, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến trong sự nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập không giới hạn dựa vào năng lực của cá nhân:

+ Hỗ trợ 2triệu/6 buổi học

+ Trợ cấp kinh doanh từ 15 triệu đồng/tháng

+ Hoa hồng cạnh tranh so với thị trường

+ Các khoản thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm

– Được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu toàn diện (EDP), đảm bảo kiến thức nền tảng cho sự thăng tiến từ PruPlanner trở thành Urban Director/ Sales Director sau 4 – 7 tháng

– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; cơ sở vật chất hiện đại.

– Trải nghiệm những sự kiện, chuyến du lịch trong nước, đẳng cấp quốc tế dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển

