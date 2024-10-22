Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 205 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

1. Tham gia các hoạt động kinh doanh/đào tạo:
– Tư vấn và thiết kế giải pháp tài chính phù hợp với khách hàng cá nhân: Hưu trí, dự phòng rủi ro, du lịch, đầu tư, du học,...
– Đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua việc chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc, và các thông tin cần thiết.
– Tích cực tham gia các hoạt động Training, Coaching, Teamwork,... để phát triển toàn diện về kỹ năng và kiến thức của bản thân. Đồng thời, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc
2. Chăm sóc khách hàng
– Đảm bảo chất lượng dịch vụ, xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng.
– Hỗ trợ khách hàng giải quyết các thủ tục giấy tờ và quyền lợi hợp đồng .
– Cùng công ty tổ chức các chương trình workshop tri ân khách hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng.
3. Đăng tin tuyển dụng, hỗ trợ các ứng viên lên lịch phỏng vấn, hướng dẫn phỏng vấn, hỗ trợ nộp hồ sơ online.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tuổi từ 22 – 39
– Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành: Bảo Hiểm, Tài Chính Ngân Hàng, Bất Động Sản, Du Lịch,...
– Kỹ năng giao tiếp tốt.
– Ngoại hình ưa nhìn, năng động, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến trong sự nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập không giới hạn dựa vào năng lực của cá nhân:
+ Hỗ trợ 2triệu/6 buổi học
+ Trợ cấp kinh doanh từ 15 triệu đồng/tháng
+ Hoa hồng cạnh tranh so với thị trường
+ Các khoản thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm
– Được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu toàn diện (EDP), đảm bảo kiến thức nền tảng cho sự thăng tiến từ PruPlanner trở thành Urban Director/ Sales Director sau 4 – 7 tháng
– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; cơ sở vật chất hiện đại.
– Trải nghiệm những sự kiện, chuyến du lịch trong nước, đẳng cấp quốc tế dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25 TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

