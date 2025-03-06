Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần Thuận Hải làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Thuận Hải
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty cổ phần Thuận Hải

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần Thuận Hải

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Đà Nẵng: Lương thỏa thuận, phụ cấp cơm trưa. Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định, bảo hiểm PTI, nghỉ phép năm, thưởng Tết, thưởng theo hiệu quả công việc; Tham gia các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực được công ty tổ chức để nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ. Làm việc trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo & nhân sự tài năng. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân & thăng tiến. Được tham gia các hoạt động phong trào đội nhóm, du lịch hàng năm., Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên dịch tài liệu, hồ sơ, hợp đồng từ Tiếng Việt sang Tiếng Nhật và ngược lại.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc, Trưởng phòng tiếp các đoàn khách tham quan nhà máy, dự án công ty.
- Theo dõi quá trình thực hiện công trình, dự án, làm việc với các đối tác nước ngoài.
- Hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ khách tiếp xúc với các sản phẩm, dự án công ty
- Thực hiện đúng quy trình hướng dẫn và trách nhiệm của hướng dẫn mà Công ty sẽ đề ra
- Thường xuyên liên lạc, chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và nhà cung cấp, thu
thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành
Thành thạo Tiếng Nhật (nghe, nói, đọc, viết)
Ưu tiên biết thêm tiếng Anh
Khả năng giao tiếp và kết nối với khách hàng tốt.
Logic tốt, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty cổ phần Thuận Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thuận Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Thuận Hải

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Thuận Hải, Lô Vb.22a, Đường số 24, P. Tân Thuận Đông, Q7

